DSV bondit de 7 % en raison de la possibilité d'un rachat par l'allemand DB Schenker📈

Selon des sources de Reuters, l'entreprise de logistique danoise DSV (DSV.DK) est sur le point d'acquĂ©rir Schenker, l'entreprise de logistique ferroviaire essaimĂ©e de Deutsche Banhn, dans le cadre d'une transaction de 14 milliards d'euros. À l'issue de la rĂ©union avec un comitĂ© gouvernemental allemand, l'offre de DSV a Ă©tĂ© jugĂ©e la plus intĂ©ressante. Le deuxiĂšme soumissionnaire et rival de DSV est un fonds nĂ©erlandais, CVC Capital Partners (CVC.NL). La dĂ©cision finale concernant l'avenir de DB Schenker sera prise au plus tĂŽt Ă la fin du mois. L'Ă©valuation de la commission gouvernementale est une Ă©tape importante, mais n'influence pas la dĂ©cision finale de la Deutsche Bahn et des organes gouvernementaux. DSV a prĂ©cĂ©demment indiquĂ© qu'elle s'attendait Ă des rĂ©sultats financiers plus solides en raison de l'augmentation des volumes logistiques et de la crise de la mer Rouge. Dans l'ensemble, les activitĂ©s de l'entreprise sont peu sensibles aux craintes de rĂ©cession et au ralentissement de l'Ă©conomie europĂ©enne, car les dĂ©penses de consommation restent solides. Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile Graphique de DSV sur l'intervalle D1 DSV dĂ©passe les EMA 200, 100 et 50, ce qui indique une trĂšs forte dynamique haussiĂšre. La principale zone de rĂ©sistance est fixĂ©e par le retracement de 23,6 Fibonacci de la vague haussiĂšre depuis 2020, Ă 1400 DKK. Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchĂ©s d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggĂ©rant une stratĂ©gie d'investissement au sens du rĂšglement (UE) n°596/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marchĂ© (rĂšglement sur les abus de marchĂ©) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement europĂ©en et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complĂ©tant le rĂšglement (UE) n°596/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de rĂ©glementation relatives aux modalitĂ©s techniques de prĂ©sentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggĂ©rant une stratĂ©gie d'investissement et pour la divulgation d'intĂ©rĂȘts particuliers ou d'indications de conflits d'intĂ©rĂȘt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monĂ©taire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensĂ©es sont fournies Ă titre indicatif et ne doivent pas ĂȘtre interprĂ©tĂ©es comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation Ă acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut ĂȘtre tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des consĂ©quences qui en rĂ©sultent, l’investisseur final restant le seul dĂ©cisionnaire quant Ă la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations Ă©voquĂ©es, et Ă cet Ă©gard toute dĂ©cision prise relativement Ă une Ă©ventuelle opĂ©ration d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilitĂ© exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations Ă des fins commerciales ou privĂ©es. Les performances passĂ©es ne sont pas nĂ©cessairement indicatives des rĂ©sultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entiĂšrement Ă ses risques et pĂ©rils. Les CFD sont des instruments complexes et prĂ©sentent un risque Ă©levĂ© de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de dĂ©tail perdent de l'argent lors de la nĂ©gociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque LimitĂ©, le risque de pertes est limitĂ© au capital investi."