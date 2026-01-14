Economic calendar: US retail sales and PPI data in focus on Wall Street 🗽

Aujourd'hui, les marchés se concentreront sur la décision de la Cour suprême des États-Unis concernant les droits de douane, les ventes au détail aux États-Unis et les données sur l'inflation de l'IPP américain. Les investisseurs attendent également les résultats des grandes banques américaines (Wells Fargo, Citibank, Bank of America) ainsi que plusieurs discours de responsables de la Réserve fédérale (Paulson, Kashkari, Bostic, Williams). Le calendrier macroéconomique européen est très léger aujourd'hui, ce qui signifie que l'attention des marchés se porte presque entièrement sur les publications américaines de l'après-midi. En outre, des délégations de l'administration américaine devraient rencontrer aujourd'hui des représentants des autorités groenlandaises. Calendrier économique 14h30 – Ventes au détail aux États-Unis (décembre) Prévisions : +0,5 % en glissement mensuel contre 0,0 % précédemment

contre précédemment Prévisions pour l'indice de base : +0,4 % en glissement mensuel contre +0,4 % précédemment 14h30 – Inflation IPP aux États-Unis (décembre) Prévisions : 2,7 % en glissement annuel contre 2,7 % précédemment

contre précédemment Prévisions : +0,2 % en glissement mensuel contre +0,3 % précédemment 14:30 - IPP de base Prévisions : 2,7 % en glissement annuel contre 2,6 % précédemment

contre précédemment Prévisions : +0,2 % en glissement mensuel contre +0,1 % précédemment 16h00 – Ventes de logements aux États-Unis Prévisions : 4,22 millions contre 4,12 millions précédemment

contre précédemment (+2,18 % en glissement mensuel contre +0,5 % précédemment) 16h00 – Stocks des entreprises américaines Prévisions : +0,1 % contre +0,2 % précédemment 16h30 – Stocks de pétrole brut aux États-Unis (variation) Prévisions : -1,68 million de barils contre -3,8 millions de barils précédemment 16h30 – Stocks de gaz naturel aux États-Unis (variation) Prévisions : +2 milliards de pieds cubes contre +7,7 milliards de pieds cubes précédemment Décision de la Cour suprême des États-Unis sur les droits de douane – prévue vers 14h00 GMT Résultats des entreprises (avant l'ouverture des marchés) Citigroup

Bank of America

Wells Fargo Interventions des banques centrales 15h50 – Fed Paulson

16h00 – Fed Bostic & Kashkari

20h10 – Fed Williams

