- Emmanuel Macron effectue une visite d’État en Chine du 3 au 5 décembre 2025, sa quatrième depuis son élection.
- Le président français doit concilier fermeté face aux pratiques économiques chinoises et éviter une escalade des tensions, dans un contexte de guerre commerciale larvée.
- Les discussions porteront sur le rééquilibrage des échanges commerciaux, la concurrence technologique (véhicules électriques, terres rares) et la question de Taïwan.
- La visite intervient avant le G7 d’Évian (juin 2026) et la présidence chinoise de l’APEC en 2026.
- La France et l’UE cherchent à limiter les subventions chinoises et à sécuriser l’accès aux marchés, tout en évitant une rupture diplomatique.
Un contexte géopolitique et économique tendu
Des relations commerciales sous pression
Emmanuel Macron arrive en Chine alors que les tensions commerciales entre Pékin et Bruxelles s’intensifient. Les exportations chinoises à bas coût (acier, textile, véhicules électriques) pénalisent l’industrie européenne, déjà fragilisée par la concurrence américaine et les subventions d’État chinoises. L’UE s’inquiète également de la domination chinoise sur les terres rares et les technologies clés, essentielles à la transition verte et numérique de l’Europe.
Un agenda chargé et symbolique
Le président français débutera sa visite par la Cité interdite, avant des entretiens avec Xi Jinping à Pékin, puis à Chengdu (Sichuan). Ces rencontres sont cruciales pour préparer le G7 d’Évian en 2026 et anticiper la présidence chinoise de l’APEC en 2026. L’enjeu : faire passer un message clair sur les déséquilibres commerciaux, sans déclencher une escalade.
Noah Barkin (Rhodium Group) souligne la difficulté de la tâche : « Il doit faire comprendre que l’Europe répondra aux menaces économiques et sécuritaires de Pékin, tout en évitant une guerre commerciale ou une rupture diplomatique. Ce n’est pas un message facile à faire passer. »
Les dossiers sensibles sur la table
Rééquilibrer les échanges et sécuriser l’accès aux technologies
L’Élysée a annoncé que Macron plaiderait pour :
- Un rééquilibrage des dynamiques commerciales, incitant la Chine à stimuler sa consommation intérieure plutôt que d’inonder les marchés européens.
- Un partage des innovations, pour permettre à l’Europe d’accéder aux technologies chinoises, sans compromettre sa souveraineté industrielle.
L’aéronautique, un levier stratégique
La Chine, futur premier marché mondial de l’aviation, a acheté pour 2,7 milliards de dollars de moteurs d’avion français en 2025. Ce secteur est un atout majeur pour la France, mais aussi un levier de pression pour Pékin, dans un contexte où Washington pousse les compagnies chinoises à acheter plus d’avions Boeing.
Les véhicules électriques et les droits de douane
La France a soutenu la hausse des droits de douane européens sur les voitures électriques chinoises, une mesure qui a provoqué des représailles sur le cognac français. Paris a obtenu un répit, mais le dossier reste sensible.
Taïwan : éviter les faux pas
Un sujet à manier avec prudence
Lors de sa dernière visite en 2023, Macron avait irrité Washington en tenant des propos perçus comme une neutralité excessive sur Taïwan. Cette fois, ses conseillers assurent qu’il défendra un « statu quo » et appellera la Chine à éviter toute escalade, après les récentes tensions avec le Japon.
« Macron ne peut pas se permettre d’agir de manière incontrôlée comme en 2023, » estime Noah Barkin. « L’enjeu est bien plus important pour la France et pour l’Europe. »
La Chine entre ouverture affichée et fermeté stratégique
Pékin cherche à montrer son ouverture aux affaires, notamment face aux tarifs douaniers américains qui pèsent sur l’économie mondiale. Mais l’UE reste méfiante face au soutien chinois à la Russie et à sa politique industrielle subventionnée.
FAQ
1. Pourquoi cette visite est-elle cruciale pour Emmanuel Macron ? Elle intervient dans un contexte de tensions commerciales croissantes entre la Chine et l’UE, et avant des rendez-vous internationaux majeurs (G7, APEC). Macron doit défendre les intérêts européens sans rompre le dialogue.
2. Quels sont les principaux points de friction entre l’UE et la Chine ?
- Concurrence déloyale (subventions, exportations à bas coût).
- Domination chinoise sur les terres rares et les véhicules électriques.
- Soutien de Pékin à la Russie dans le conflit ukrainien.
3. Quel est l’enjeu de l’aéronautique dans les relations franco-chinoises ? La Chine est un client clé pour Airbus et les équipementiers français, mais Pékin utilise ces achats comme levier de pression face aux États-Unis.
4. Pourquoi la question de Taïwan est-elle si délicate ? Les déclarations de Macron en 2023 avaient mécontenté Washington. Cette fois, il devra réaffirmer le statu quo pour éviter une nouvelle crise diplomatique.
5. Que cherche la France sur le dossier des véhicules électriques ? Paris soutient les droits de douane européens pour protéger son industrie, tout en cherchant à éviter des représailles sur d’autres secteurs (comme le cognac).
6. Comment la Chine perçoit-elle cette visite ? Pékin veut montrer son ouverture, mais reste ferme sur ses intérêts stratégiques (technologies, Taïwan, partenariat avec la Russie).
7. Quel est le risque d’une escalade des tensions ? Une guerre commerciale ou une rupture diplomatique auraient des conséquences graves pour l’économie européenne, déjà fragilisée par la transition énergétique et la concurrence américaine.
