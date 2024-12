Envolée historique des prix du cacao : le chocolat, bientôt un produit de luxe ?

Après la hausse brutale du prix du cacao au premier semestre de cette année, le chocolat pourrait bientôt devenir un produit de luxe. Pendant des années, les prix se sont maintenus autour de 2 500 à 3 000 dollars la tonne, mais à la fin de 2023, le cacao a atteint les 4 000 dollars. Cependant, cette hausse n’a pas marqué la fin de la flambée des prix : juste avant Pâques 2024, le prix a doublé, puis a presque triplé à la fin avril. Bien que la situation se soit calmée un temps avec le début de la nouvelle saison de récolte, des incertitudes concernant la production future ont refait surface. Ces nouveaux records sont-ils un simple tremplin pour des hausses supplémentaires ? Les Pères Noël en chocolat deviendront-ils un produit de luxe dans un futur proche ?

Une saison de déficit historique

La saison 2023/2024 a enregistré le plus grand déficit de l’histoire, dû à une forte baisse de la production dans les pays d'Afrique de l’Ouest. Au Ghana, la production a chuté de près de 50 %, tandis qu’en Côte d’Ivoire, elle a diminué de 30 %. Bien que la demande en cacao pour 2024 soit inférieure à celle de l'année précédente, l'écart considérable entre la demande et la production a conduit à une forte hausse des prix des matières premières. Depuis le début de l’année, les prix ont presque triplé, créant ainsi une incertitude sur la capacité à maintenir une forte demande pour le chocolat.

Le déficit de la saison 2023/2024 est le plus important de l’histoire. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

L'incertitude concernant l’avenir s'est manifestée par une capitulation totale des investisseurs sur le marché des futures. Les inquiétudes concernant l'approvisionnement et les coûts élevés de détention ont conduit à une baisse significative de la liquidité sur le marché. Le nombre de positions ouvertes est tombé à son plus bas niveau depuis plus de 10 ans en novembre, tandis que les stocks en bourse (utilisés par les commerçants et les fabricants de chocolat) ont atteint leur plus bas niveau en 20 ans. Il semble qu'avec les préoccupations actuelles, les stocks pourraient rapidement tomber à des niveaux historiques.

Le nombre de positions ouvertes sur les contrats à terme du cacao a chuté à son niveau le plus bas en plus de 10 ans. Cela signifie que la liquidité sur ce marché est extrêmement faible, ce qui favorise de forts mouvements de prix. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

Bien que les stocks en bourse et les stocks généraux soient très différents, il convient de mentionner que tous les stocks de fèves de cacao par rapport à la consommation ont chuté à seulement 27 %. Par le passé, les stocks représentaient jusqu’à 40 à 50 % de la consommation annuelle. De nouveaux problèmes de production pourraient signifier que, sans amélioration dans les 2-3 prochaines années, le cacao deviendra une marchandise rare.

Les stocks en bourse ont chuté à leur plus bas niveau en 20 ans. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

Une saison d’incertitude

Après la saison catastrophique 2023/2024, il était anticipé que la production en Côte d’Ivoire et au Ghana revienne à la normale. Ces deux pays d'Afrique de l'Ouest représentent près de 75 % de la production mondiale de cacao, ce qui exerce une pression importante sur le marché mondial du cacao et du chocolat. La récolte de la saison principale, qui s’étend du 1er octobre au mois de mars, s’est très bien déroulée, avec des livraisons vers les ports de Côte d’Ivoire même 30 % plus élevées que l’année précédente. En conséquence, le début du quatrième trimestre a entraîné une baisse significative des prix. Les commerçants et les fabricants ont retardé leurs achats, anticipant une nouvelle baisse des prix. Cependant, il s'avère que l'amélioration n'était que temporaire.

Certaines régions de la Côte d'Ivoire ont été frappées par de fortes pluies, entraînant l’évacuation de nombreuses fermes, dont certaines ont été détruites ou ont vu leurs arbres attaqués par des maladies. Une grande proportion des fèves arrivées dans les ports nationaux ces dernières semaines étaient détériorées par la moisissure, de sorte que, même si elles étaient initialement approuvées pour la livraison, elles ne parviendraient pas aux marchés européens ou américains. De nombreuses livraisons restantes ne respectaient pas les critères de qualité. Le nombre de fèves par 100 grammes a commencé à dépasser les 100, alors que seuls les lots contenant entre 80 et 100 fèves par 100 grammes sont classés pour la livraison.

Dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire et du Ghana, des températures très élevées et des sécheresses ont été observées, ce qui est un mauvais présage pour la saison intermédiaire qui débute en avril. Les transformateurs ont utilisé la majeure partie de leurs stocks et se trouvent désormais confrontés à la décision d’attendre une nouvelle baisse des prix ou de reconstituer leurs stocks à des prix records. L’entrée de ces investisseurs, qui souhaitaient attendre que les prix baissent, pourrait signifier que nous ne nous arrêterons pas autour des 12 000 points. D'un autre côté, le marché des contrats futurs prévoit que les prix seront plus bas à l'avenir. Cependant, les mêmes prédictions avaient été faites l'année dernière, et les prix finaux sur le marché se sont avérés largement supérieurs aux cotations d’un an auparavant. L’entrée de nombreuses entités sur le marché pourrait signifier que les prix ne se limiteront pas à tester les récents records historiques, mais dépasseront au moins les 12 000 dollars la tonne et atteindront des niveaux beaucoup plus élevés.

Les Pères Noël en chocolat deviendront-ils plus chers ?

L'Allemagne est l'un des plus grands producteurs de Pères Noël en chocolat au monde. Rien qu'en 2022, près de 170 millions d'unités ont été produites. La grande majorité est vendue dans le pays, car cela constitue un cadeau très courant lors de la Saint-Nicolas ou de Noël. D'autre part, de 30 à 40 % des Pères Noël en chocolat sont destinés à l'exportation. Cependant, la consommation de chocolat pourrait bien diminuer, compte tenu des hausses continues des prix. L'année dernière, "seulement" 167 millions de Pères Noël ont été produits, tandis qu’il est estimé que 164 millions de Pères Noël arriveront sur le marché cette année. Le marché semble donc lentement se contracter.

Bien sûr, l'augmentation des prix du chocolat n'est pas uniquement due à la hausse du prix du cacao lui-même, mais également à l'augmentation des prix d'autres produits comme le lait et le sucre. Il ne faut pas non plus oublier les coûts de production, de transport et de vente. Néanmoins, les prix du cacao pèseront de plus en plus sur l’augmentation des prix du chocolat. Les fabricants européens, déjà au troisième trimestre, n'ont pas montré autant de volonté d'acheter qu’auparavant, car ils doivent désormais contracter à des prix élevés. Cependant, en raison de la pénurie de fèves de cacao dans les entrepôts, ils devront commencer à acheter à des prix élevés. Selon le directeur financier de l'un des plus grands fabricants mondiaux de chocolat, Mondelez, propriétaire de marques telles que Milka, Oreo et Toblerone, l'incertitude concernant l'avenir des prix du cacao est très élevée. Selon Luca Zaramelli, l’entreprise attend une baisse des prix, bien qu’elle doive également se préparer à une nouvelle hausse potentielle.

Cela signifie-t-il que le chocolat standard deviendra plus cher ? Pas nécessairement. Il existe également une pratique assez courante chez les fabricants sous forme de "shrinkflation". Le prix du produit lui-même ne change pas, mais son poids est réduit ou moins de matières premières sont utilisées. Bien que le cacao semble difficile à remplacer, la perspective de bénéfices d'entreprise réduits de manière significative semble inacceptable, c’est pourquoi l’utilisation d'autres fèves est déjà testée pour remplacer principalement le beurre de cacao. De plus, la proportion de sucre dans les produits eux-mêmes pourrait augmenter par rapport au cacao. Finalement, les produits pourraient ne pas devenir plus chers, bien qu’il ne s'agisse certainement plus du chocolat de haute qualité que nous pouvons encore apprécier aujourd'hui. D'autre part, une augmentation des prix habilement communiquée pourrait également être utilisée par les fabricants pour justifier des hausses de prix. Il est donc possible que les Pères Noël en chocolat de l'année prochaine soient moins riches en cacao, mais pas nécessairement plus chers.

Le prix du cacao a atteint un niveau record, franchissant les seuils d'avril dernier. Source : Bloomberg Finance LP, XTB