Points clés Eramet présente son plan "ReSolution" pour améliorer sa performance face à un marché difficile.

pour face à un marché difficile. Objectif : +130 à 170 M€ d’Ebitda en année pleine d’ici 2028 (conditions 2025), avec un impact complet attendu en 2028 .

en année pleine d’ici 2028 (conditions 2025), avec un impact complet attendu en . 120-150 M€ proviendront de l’ excellence opérationnelle et productivité , 10-20 M€ de l’ excellence commerciale .

proviendront de l’ , de l’ . Un programme "cash boost" vise +60-70 M€ de free cash-flow d’ici fin 2025.

vise d’ici fin 2025. Investissements 2025 : 400-425 M€ ; volumes de manganèse : 6,1-6,3 Mt.

Un plan ambitieux pour restaurer la performance Des gains ciblés sur l’opérationnel et le commercial Eramet mise sur : 50-60% des gains via la productivité .

des gains via la . 30-40% via l’ efficacité des coûts et processus .

via l’ . 5-10% via l’ optimisation des achats .

via l’ . 10-20 M€ supplémentaires grâce à l’excellence commerciale, notamment via une meilleure logistique du manganèse. Un impact financier progressif Plein effet attendu en 2028 .

. Coûts de mise en œuvre principalement engagés en 2026 .

principalement engagés en . En 2024, l’Ebitda était de 814 M€ (-11% sur un an). Priorité au cash et au désendettement Un "cash boost" pour 2025 Eramet vise +60-70 M€ de free cash-flow d’ici fin 2025, grâce à des leviers financiers et une transformation accélérée. Objectifs 2025 confirmés Volumes de manganèse : 6,1-6,3 Mt (stable par rapport à 2024).

: (stable par rapport à 2024). Investissements : 400-425 M€. Déclaration du DG Paulo Castellari (DG) : « Ce plan est la première étape de notre redressement. Nous explorons toutes les options pour accélérer l’exécution et renforcer notre désendettement. » FAQ 1. Quel est l’objectif du plan "ReSolution" ? Générer +130 à 170 M€ d’Ebitda d’ici 2028, via l’excellence opérationnelle et commerciale. 2. Comment seront répartis les gains ? 120-150 M€ : productivité, efficacité des coûts, optimisation des achats.

: productivité, efficacité des coûts, optimisation des achats. 10-20 M€ : excellence commerciale (logistique du manganèse). 3. Quel est l’impact attendu en 2025 ? Un "cash boost" de +60-70 M€ sur le free cash-flow. 4. Quels sont les coûts du plan ? Principalement engagés en 2026. 5. Quels sont les objectifs 2025 pour le manganèse ? 6,1-6,3 Mt transportées (stable vs 2024). 6. Pourquoi ce plan est-il nécessaire ? Pour faire face à un marché difficile et restaurer la performance après une baisse de 11% de l’Ebitda en 2024. 7. Quels sont les investissements prévus en 2025 ? 400-425 M€.

