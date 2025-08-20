Estée Lauder chute après la publication de ses prévisions de résultats

Les actions d'Estée Lauder chutent de plus de 4 % après des prévisions de bénéfices pour 2025 inférieures aux attentes des analystes La société a souligné les défis persistants liés à la faiblesse de la demande sur ses principaux marchés, à savoir les États-Unis et la Chine, ainsi que l'incertitude liée aux questions tarifaires, qui ont pesé sur le sentiment des investisseurs. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Estée Lauder Companies Inc. est un géant américain des cosmétiques basé à New York, fondé en 1946. La société est l'un des plus grands producteurs de cosmétiques au monde, proposant des produits dans les catégories soins de la peau, maquillage, parfums et soins capillaires. Son portefeuille comprend des marques telles que La Mer, Clinique, Jo Malone London et Tom Ford Beauty. La société est présente dans plus de 150 pays et emploie environ 62 000 personnes. Résultats financiers du deuxième trimestre 2025 Chiffre d'affaires ajusté : 4,00 milliards de dollars, soit une baisse de 6,4 % par rapport aux 4,28 milliards de dollars du deuxième trimestre 2024.

Bénéfice brut ajusté : 3,05 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 3,13 milliards de dollars du deuxième trimestre 2024.

EBITDA ajusté : 669 millions de dollars, soit une baisse de 15,2 % par rapport aux 789 millions de dollars du deuxième trimestre 2024, avec une marge EBITDA de 16,7 %.

Bénéfice net ajusté : 225 millions de dollars, en baisse par rapport aux 320 millions de dollars enregistrés au deuxième trimestre 2024, avec une marge nette de 5,6 %.

Bénéfice par action ajusté (BPA) : 0,62 dollar, en baisse de 30,3 % par rapport aux 0,89 dollar enregistrés au deuxième trimestre 2024.

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation : 1,06 milliard de dollars, en hausse par rapport aux -670 millions de dollars enregistrés au deuxième trimestre 2024.

Flux de trésorerie disponible : 925 millions de dollars, en amélioration par rapport aux -811 millions de dollars enregistrés au deuxième trimestre 2024.

Dépenses en immobilisations : 132 millions de dollars, en baisse par rapport aux 141 millions de dollars enregistrés au deuxième trimestre 2024. Au deuxième trimestre de l'exercice 2025, Estée Lauder a déclaré un chiffre d'affaires de 4,00 milliards de dollars, soit une baisse de 6,45 % par rapport à la même période l'année dernière. Le bénéfice par action (BPA) ajusté s'est établi à 0,62 dollar, dépassant les attentes des analystes. Cependant, malgré ce résultat positif, le cours de l'action de la société a baissé, reflétant les inquiétudes des investisseurs concernant la baisse globale des ventes et les perspectives d'avenir. La baisse des ventes a été particulièrement prononcée dans la région Asie-Pacifique, où elles ont chuté de 11 %, et dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), qui a enregistré une baisse de 6 %. La région Amériques est restée stable. La société a dû faire face à ses plus grands défis en Chine et dans le secteur du travel retail, qui sont traditionnellement des domaines à forte marge. Affichage graphique (intervalle D1) Source: xStation5 Plans de restructuration et de réduction des coûts Estée Lauder a commencé à mettre en œuvre son plan de restructuration « Beauty Reimagined » il y a quelque temps et continue de l'exécuter. Cette stratégie vise à améliorer l'efficacité opérationnelle et à réduire les coûts afin de répondre aux défis du marché. Malgré les mesures correctives en cours, la société s'attend à ce que le segment du commerce de détail lié au voyage et le marché chinois continuent de poser des défis, ce qui pourrait avoir un impact sur les résultats à court terme. À long terme, la société prévoit une croissance mondiale des ventes de cosmétiques de luxe de 2 à 3 % pour l'exercice 2025, avec une accélération potentielle en 2026 si les conditions s'améliorent en Chine et dans le secteur du travel retail. Michael Burry maintient son engagement envers Estée Lauder malgré la vente partielle de ses actions Le célèbre investisseur Michael Burry, connu pour avoir prédit avec précision la crise financière de 2008, a réduit sa participation dans Estée Lauder au deuxième trimestre 2024 en vendant 25 % de ses actions (50 000 actions). Néanmoins, la société reste la plus importante participation de son portefeuille avec 150 000 actions évaluées à plus de 12 millions de dollars. Plus important encore, M. Burry a acheté 500 000 options d'achat sur les actions Estée Lauder pour une valeur d'environ 40 millions de dollars, ce qui indique qu'il s'attend à une hausse du cours de l'action. Cela démontre que malgré les défis actuels du marché des cosmétiques, l'investisseur voit un potentiel de croissance dans la société et parie sur sa reprise. Perspectives Les perspectives pour les prochains trimestres restent prudentes en raison des incertitudes du marché et des défis mondiaux, mais les mesures correctives en cours pourraient contribuer à améliorer la rentabilité et à stabiliser les résultats.

