🔽EURUSD au plus bas depuis avril avant l'IPC

DonnĂ©es clĂ©s sur l'inflation amĂ©ricaine aujourd'hui Ă 14h30. PremiĂšre lecture aprĂšs les Ă©lections  L'IPC d'octobre sera la premiĂšre mesure de l'inflation aux États-Unis aprĂšs les Ă©lections prĂ©sidentielles. Du point de vue du comportement du marchĂ©, les investisseurs se positionnent fortement en anticipant un rebond de l'inflation pendant la prĂ©sidence de Trump, s'attendant par consĂ©quent Ă ce que la Fed maintienne des taux d'intĂ©rĂȘt plus Ă©levĂ©s pendant plus longtemps, ce qui freine quelque peu le cycle de rĂ©duction des taux que la RĂ©serve fĂ©dĂ©rale a initiĂ© en septembre.

Avant la lecture de l'IPC, nous observons des maximums quasi historiques sur les indices boursiers amĂ©ricains. Le S&P500 est lĂ©gĂšrement passĂ© sous le seuil des 6000 points, tandis que les contrats Ă terme sur l'indice continuent d'osciller autour de cette barriĂšre psychologique. La paire EURUSD tombe Ă ses valeurs les plus basses depuis avril de cette annĂ©e, signalant la force du dollar, tandis que le rendement des obligations Ă 10 ans oscille autour de 4,43 %, augmentant de 82 points de base par rapport aux plus bas niveaux atteints aprĂšs la premiĂšre baisse des taux de la Fed. Tous ces signaux indiquent que le marchĂ© s'attend Ă une croissance de l'inflation en octobre et Ă un renforcement potentiel de la hausse des prix aux États-Unis sous la gouvernance rĂ©publicaine. Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile   La structure des augmentations de prix d'octobre est particuliĂšrement significative. Alors que l'IPC global devrait atteindre 2,6 % a/a, les principales composantes affichent des dynamiques variĂ©es. La baisse des prix de l'Ă©nergie (-1,3 % pour l'essence) a Ă©tĂ© compensĂ©e par des augmentations dans d'autres catĂ©gories, en particulier dans le segment des voitures d'occasion, oĂč une augmentation significative de 1,5 % m/m est prĂ©vue. Cependant, il reste une marge pour une aggravation potentielle des mouvements actuels si l'inflation augmente plus que les prĂ©visions, Ă©tant donnĂ© la probabilitĂ© toujours Ă©levĂ©e que le marchĂ© attribue Ă une nouvelle rĂ©duction des taux d'intĂ©rĂȘt lors de la rĂ©union de dĂ©cembre de la Fed. Qu'attendre de la lecture de l'IPC d'aujourd'hui : Augmentation attendue de l'IPC amĂ©ricain : 2,6 % a/a contre 2,4 % le mois prĂ©cĂ©dent.

IPC de base attendu : 3,3 % a/a contre 3,3 % le mois prĂ©cĂ©dent. Une telle lecture signifierait que l'inflation de base resterait inchangĂ©e pour le troisiĂšme mois consĂ©cutif. Les mois d'automne sont traditionnellement caractĂ©risĂ©s par des modĂšles de prix spĂ©cifiques, en particulier dans le secteur automobile. Toutefois, cette annĂ©e, nous observons des facteurs saisonniers plus importants que d'habitude sur les prix des voitures d'occasion, ce qui pourrait compliquer la poursuite du processus de dĂ©sinflation dans les mois Ă venir. Il convient de noter que des baisses de prix mensuelles significatives dans cette catĂ©gorie seraient nĂ©cessaires pour maintenir le rythme de la dĂ©sinflation.    Attentes du marchĂ© pour la rĂ©union de dĂ©cembre de la Fed La lecture de l'IPC d'aujourd'hui pourrait Ă©clairer davantage le sentiment actuel du marchĂ©, qui Ă©value une rĂ©duction des taux d'intĂ©rĂȘt de 25 points de base en dĂ©cembre avec une probabilitĂ© dĂ©croissante. Alors que la semaine derniĂšre, le marchĂ© des contrats Ă terme prĂ©voyait une telle dĂ©cision avec une probabilitĂ© de 72 %, cette probabilitĂ© est tombĂ©e Ă 62 % avant la lecture de l'IPC. Le maintien de l'inflation de base Ă 3,3 % pour le troisiĂšme mois consĂ©cutif pourrait inciter la Fed Ă adopter une position plus ferme, en particulier si l'on considĂšre l'impact potentiel des politiques de la nouvelle administration sur la dynamique des prix.    Estimation de la trajectoire des modifications des taux directeurs. Source : Bloomberg Finance L.P  En analysant les perspectives d'inflation Ă long terme, il convient d'accorder une attention particuliĂšre aux changements structurels de l'Ă©conomie amĂ©ricaine. Le niveau d'inflation des loyers prĂ©vu Ă la fin de 2024 (5,1 %) dĂ©passe largement les niveaux d'avant la pandĂ©mie (3 %), ce qui suggĂšre des changements permanents dans les mĂ©canismes de fixation des prix sur le marchĂ© immobilier. Les changements potentiels dans les politiques commerciales et d'immigration peuvent introduire des pressions inflationnistes supplĂ©mentaires Ă moyen et long terme, nĂ©cessitant Ă©ventuellement une rĂ©ponse future plus dĂ©cisive de la Fed.  EURUSD (Intervalle quotidien) La paire EURUSD s'approche des niveaux les plus bas de cette annĂ©e. Avec la poursuite du renforcement du dollar amĂ©ricain, le test des minima de dĂ©but 2023 ou de septembre 2023 (1,05434 et 1,05079 respectivement) est probable. L'indicateur RSI s'approche de la zone de survente, qui, historiquement, a souvent prĂ©cĂ©dĂ© les changements de tendance. L'indicateur MACD signale Ă©galement une survente, atteignant des valeurs similaires Ă celles de septembre 2023. Actuellement, le taux teste le minimum d'avril de cette annĂ©e. Source : xStation  Â

