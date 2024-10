📉EURUSD au plus bas local avant l'IPC US

đŸ’” Le rapport sur l'IPC amĂ©ricain prĂ©vu Ă 14h30 pourrait accroĂźtre la volatilitĂ© du dollar amĂ©ricain. Le rapport sur l'inflation des prix Ă la consommation (IPC) aux États-Unis, qui sera publiĂ© aujourd'hui Ă 14 h 30, sera la donnĂ©e macroĂ©conomique la plus importante de la semaine, permettant de savoir si les donnĂ©es amĂ©ricaines trĂšs solides observĂ©es rĂ©cemment se traduiront par une hausse de l'inflation et mettront davantage de pression sur la communication « dovish » de la Fed. Les indices de Wall Street prĂšs de ses plus hauts historiques avant la publication du rapport, et les haussiers n'ont pas Ă©tĂ© effrayĂ©s par le renforcement du dollar et des rendements Ă 10 ans, qui ont augmentĂ© Ă 4,09 %, rebondissant de prĂšs de 46 points de base par rapport aux plus bas de septembre. Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile Un rapport largement supĂ©rieur aux prĂ©visions pourrait sĂ©rieusement renforcer le dollar et entraĂźner une nouvelle vague de hausse des rendements, ce qui donnerait droit au maximum Ă une rĂ©duction des taux cette annĂ©e. En revanche, un IPC infĂ©rieur ou conforme aux prĂ©visions pourrait rassurer le marchĂ© sur le fait que la Fed ne sera pas contrainte de modifier sa communication (du moins Ă ce stade) et que les pressions sur les prix dans l'Ă©conomie s'attĂ©nuent. La Fed sera-t-elle contrainte de revenir sur son annonce d'un « cycle agressif » de rĂ©ductions ? Que faut-il attendre du rapport d'aujourd'hui ? L'inflation de l'IPC devrait tomber Ă 2,3 % a/a, contre 2,5 % a/a prĂ©cĂ©demment. La baisse des coĂ»ts de l'Ă©nergie devrait ĂȘtre la principale cause de ce dĂ©clin

Sur une base mensuelle, la lecture devrait ĂȘtre de 0,1 % m/m, contre une augmentation prĂ©cĂ©dente de 0,2 % m/m.

L'inflation de base, qui est plus cruciale du point de vue de la Fed, devrait rester à 3,2 % a/a, en ligne avec la lecture précédente.

Sur une base mensuelle, la croissance devrait ĂȘtre de 0,2 % m/m, lĂ©gĂšrement infĂ©rieure Ă la lecture prĂ©cĂ©dente de 0,3 % m/m. Une croissance de 0,2 % par mois est compatible avec la rĂ©alisation de l'objectif d'inflation dans les dĂ©lais prĂ©vus.

Il convient de noter que la baisse des prix des voitures s'est clairement ralentie rĂ©cemment, de sorte que l'impact de leurs prix devrait ĂȘtre marginal. Lors des derniĂšres lectures, les prix des voitures et des piĂšces dĂ©tachĂ©es ont eu un impact significatif sur la maĂźtrise de l'inflation.

L'inflation des loyers et l'augmentation des prix des hĂŽtels resteront l'un des principaux moteurs de l'inflation.

L'augmentation des salaires est également un facteur qui indique que l'inflation de base restera élevée.



Les prix des carburants ont sensiblement baissé, ce qui devrait entraßner une baisse de l'inflation. Le sous-indice des prix du secteur des services est resté relativement inchangé au cours des derniers relevés. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

La baisse des prix des voitures s'est clairement ralentie. Bien que la désinflation sur une base annuelle soit évidente, une augmentation mensuelle des prix n'est pas exclue. Cela indique une pression continue sur les prix sous-jacents. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

L'inflation des loyers a rebondi récemment, bien que l'indicateur avancé sur 18 mois sous la forme des prix Case Shiller indique que l'inflation des loyers devrait continuer à baisser pendant encore plusieurs mois. L'inflation des loyers est l'un des principaux facteurs de l'inflation globale et de l'inflation de base. Source: Bloomberg Finance LP, XTB  Pourquoi l'inflation est-elle importante pour la Fed ? Les récentes déclarations des membres de la Fed suggÚrent qu'en dépit de la récente hausse des prix du pétrole et des données solides du marché du travail, le consensus à la Réserve fédérale est que les pressions sur les prix sont néanmoins sous contrÎle et toujours en bonne voie pour atteindre l'objectif de 2 %. D'autre part, les minutes d'hier ont montré que la décision de réduire de 50 points de base en septembre n'était pas évidente, ce qui fait qu'un rapport potentiellement plus élevé que prévu est susceptible, de l'avis des marchés, d'exclure la perspective de réductions de plus de 25 points de base cette année.

Des données toujours plus solides sur le marché du travail, les salaires ou le PIB ne garantissent pas une hausse de l'inflation, car l'allocation du capital privilégiée par les consommateurs peut avoir changé (reconstitution de l'épargne des ménages, encore relativement faible, aprÚs la vague d'inflation). EURUSD (intervalle D1) La paire s'est affaiblie et est tombée sous le support clé à long terme au niveau de l'EMA200, prÚs de 1,095. D'un autre cÎté, le RSI montre un niveau de survente record, et au cours des derniers trimestres, l'Eurodollar a glissé à plusieurs reprises sous la moyenne exponentielle à 200 séances, en réponse à l'indécision du marché. Cependant, la formation d'un double pic semble inquiétante pour la paire, en particulier dans le contexte des récentes publications faibles de la zone euro. Source: xStation5

