📉 EURUSD en baisse de 0,15% avant la Fed

🏦Les marchés retiennent leur souffle avant la première baisse des taux en 2025 À 20h, la Réserve fédérale annoncera sa décision concernant les taux d'intérêt américains. Depuis plusieurs semaines, le marché s'attend à une baisse de 25 points de base, la première depuis la dernière réduction de 4,75 % à 4,5 % en décembre 2024. Les spéculations autour d'une éventuelle « baisse massive » de 50 points de base s'intensifient également de minute en minute, même si une telle mesure pourrait être interprétée comme un signal potentiellement haussier pour les derniers mois du mandat de Powell. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les rendements obligataires sont clairement passés en mode défensif, ce qui laisse présager de très fortes anticipations d'un retour à des baisses de taux aux États-Unis. Si l'on exclut la forte baisse enregistrée après le jour de la Libération, les taux américains à 10 ans sont à leur plus bas niveau depuis novembre 2024. Source : XTB Research, données Bloomberg À quoi s'attendre du FOMC aujourd'hui : La Fed devrait réduire ses taux de 25 points de base, les ramenant dans une fourchette de 4,00 % à 4,25 %, pour la première fois depuis décembre 2024 . Cette baisse ferait suite à une série de données médiocres sur le marché du travail qui nécessitent un réajustement de la politique monétaire afin d'éviter une hausse du chômage dans un contexte d'incertitude économique élevée.

. Cette baisse ferait suite à une série de données médiocres sur le marché du travail qui nécessitent un réajustement de la politique monétaire afin d'éviter une hausse du chômage dans un contexte d'incertitude économique élevée. La réunion du FOMC de septembre devrait également mettre en évidence l'aggravation des divisions au sein de la Fed. Le nouveau candidat de Donald Trump au Conseil des gouverneurs, Stephen Miran, devrait soutenir une « baisse massive » de 50 pb, reflétant le programme économique du président. Dans le même temps, Jeffrey Schmid, du Kansas, s'est déclaré favorable au maintien des taux inchangés , invoquant la forte hausse des prix des denrées alimentaires qui pourrait influencer fortement les anticipations d'inflation des consommateurs à faibles et moyens revenus. Une première rupture avec le consensus depuis des années s'est produite lors de la dernière réunion, lorsque Michelle Bowman et Christopher Waller ont voté en faveur d'une baisse.

, invoquant la forte hausse des prix des denrées alimentaires qui pourrait influencer fortement les anticipations d'inflation des consommateurs à faibles et moyens revenus. Une première rupture avec le consensus depuis des années s'est produite lors de la dernière réunion, lorsque Michelle Bowman et Christopher Waller ont voté en faveur d'une baisse. La déclaration officielle de politique monétaire devrait reconnaître les risques croissants liés à l'emploi. La phrase actuelle « les conditions du marché du travail restent solides » devrait probablement céder la place à une mention du ralentissement de la croissance de l'emploi. En revanche, les références à une « inflation quelque peu élevée » et à un « faible chômage » devraient rester inchangées, la Fed restant attentive aux risques liés à son double mandat.

En revanche, les références à une « inflation quelque peu élevée » et à un « faible chômage » devraient rester inchangées, la Fed restant attentive aux risques liés à son double mandat. Parallèlement à sa décision sur les taux, la Fed publiera également des prévisions actualisées pour les principales variables macroéconomiques. Le consensus prévoit une révision à la hausse de l'inflation PCE de base de 3 % à 3,1 %, tout en maintenant inchangées les prévisions de PIB (1,4 %) et de chômage (4,5 %) pour 2025.

Le consensus prévoit une révision à la hausse de l'inflation PCE de base de 3 % à 3,1 %, tout en maintenant inchangées les prévisions de PIB (1,4 %) et de chômage (4,5 %) pour 2025. Malgré les attentes accommodantes du marché, la baisse de septembre pourrait prendre un ton plus agressif, soulignant l'objectif lointain de la stabilité des prix et un chômage toujours historiquement bas. Si Powell ne met pas davantage l'accent sur la faiblesse du marché du travail qu'il ne l'a fait à Jackson Hole (c'est-à-dire le risque qu'un ralentissement de la croissance de l'emploi puisse rapidement se transformer en crise en cas de choc externe) et si l'inflation est présentée comme toujours en hausse plutôt que comme un problème temporaire, alors même une baisse de 50 points de base pourrait être considérée comme une assurance préventive pour les mois à venir. L'inflation IPC a augmenté en août, conformément aux prévisions, principalement sous l'effet de la hausse des prix des services non liés aux tarifs douaniers. Source : XTB Research, données Macrobond Les données sur les ventes au détail publiées hier ont largement dépassé les attentes (0,6 % en glissement mensuel contre 0,1 % prévu), ce qui témoigne d'une résilience surprenante des consommateurs malgré la baisse manifeste de la demande de main-d'œuvre et la tendance générale à « moins d'embauches et plus de licenciements ». La hausse des ventes a touché un large éventail de secteurs malgré les hausses de prix postérieures à l'instauration des droits de douane, ce qui devrait inciter les membres les plus bellicistes de la Fed à la prudence. Source : XTB Research, données Macrobond Selon Bloomberg Economics, le graphique en points de septembre devrait s'orienter à la baisse, tout en maintenant inchangée la médiane des baisses pour 2025 (une nouvelle baisse de 50 points de base, taux à 3,75 %). Sur les 19 membres du FOMC, 12 devraient soutenir de nouvelles baisses (1 baisse : 9 votes, 2 baisses : 2 votes, 4 baisses : 1 vote — Miran). Le graphique montre le dernier graphique en points du FOMC avec les prix actuels des contrats à terme (en gris). Source : Bloomberg USDIDX (H1) Le dollar reste faible, avec une accélération de sa baisse ces derniers jours. Les marchés s'attendent à un revirement de la Fed et à un retour à l'assouplissement monétaire lors des prochaines réunions, à partir d'aujourd'hui. Le dollar rebondit actuellement de 0,16 %, mais il s'agit d'une réaction à la chute de 0,75 % d'hier et au soutien au-dessus de 91,1000 points. Il faut s'attendre à une volatilité élevée après la décision d'aujourd'hui et pendant la conférence de presse, dont le ton sera déterminant pour la poursuite ou le renversement de la tendance actuelle.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."