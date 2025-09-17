OUVERTURE US : La FED sous les projecteurs. L'assouplissement monétaire stimulera-t-il le marché boursier ?

Wall Street s'attend presque unanimement à ce que la Réserve fédérale américaine abaisse ses taux d'intérêt de 0,25 point de pourcentage lors de sa prochaine réunion. Les investisseurs comptent également sur le président de la Fed, Jerome Powell, pour annoncer de nouvelles baisses de taux visant à soutenir le marché boursier affaibli et à stabiliser la croissance économique dans un contexte de risques mondiaux croissants. Ces dernières semaines, les indices boursiers américains, dont le S&P 500, ont atteint des niveaux historiques ; cependant, les tensions liées à la hausse de l'inflation et à l'incertitude géopolitique continuent de peser sur les investisseurs. Les analystes prévoient que l'indice S&P 500 pourrait progresser d'environ 0,7 % le jour de l'annonce de la Fed, mais ils avertissent que le marché est particulièrement sensible à tout signal de la Fed concernant la future politique monétaire. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Il convient de souligner que les responsables de la Fed actualiseront leurs prévisions concernant les taux d'intérêt et les perspectives de croissance économique lors de la réunion. Le ton adopté par Jerome Powell sera déterminant. Une position hawkish, suggérant le maintien ou même le retour à des hausses de taux, pourrait déclencher une forte correction sur les marchés boursiers et obligataires. À l'inverse, un signal clair de poursuite de l'assouplissement monétaire sera perçu comme un soutien au marché, mais pourrait susciter des inquiétudes quant à de nouveaux risques d'inflation. Les prévisions actuelles du marché indiquent qu'au cours des douze prochains mois, les taux d'intérêt pourraient être réduits d'environ 150 points de base au total, principalement par le biais de plusieurs baisses échelonnées de 25 points de base chacune. Toutefois, la situation reste volatile et dépend des données économiques à venir, de sorte que les investisseurs se préparent à des rebondissements inattendus. Les anticipations d'une politique monétaire accommodante soutiennent les gains des petites entreprises. La réallocation de capitaux observée aujourd'hui est mineure, mais si la Fed répond aux attentes accommodantes du marché, des mesures plus décisives pourraient suivre. La baisse des taux d'intérêt profitera principalement aux petites entreprises, compte tenu de leur plus grande dépendance vis-à-vis des marchés de la dette et de leur moindre liquidité financière. US500 (intervalle H1) Les contrats sur l'indice S&P 500 (US500) restent aujourd'hui autour du niveau de clôture d'hier de la séance américaine. Le marché fait preuve de patience et de calme, dans l'attente des informations clés qui seront publiées lors de la séance d'aujourd'hui. L'événement principal est la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt, prévue à midi. Source: xStation5 Actualités de l'entreprise : Workday (WDAY.US) progresse de 9 % après que Guggenheim ait relevé sa recommandation, soulignant les améliorations apportées dans des domaines clés des activités de l'entreprise. De plus, le programme de rachat d'actions de 4 milliards de dollars de l'entreprise et l'implication de l'investisseur activiste Elliott Management, qui détient 2 milliards de dollars d'actions, ont une influence positive sur le titre. Les analystes apprécient les progrès réalisés par Workday dans le développement de sa plateforme cloud, en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle, et ont relevé de 14 % leurs prévisions de chiffre d'affaires pour 2026.

Netflix (NFLX.US) est en hausse de 1,5 % aujourd'hui malgré une baisse de sa part de marché dans le domaine du streaming en août. Les investisseurs misent sur un rebond, anticipant que les prochaines premières et les nouveaux contenus inciteront les clients à revenir sur la plateforme. L'augmentation de l'engagement des utilisateurs et l'attraction de nouveaux abonnés pourraient améliorer les résultats financiers de l'entreprise dans les mois à venir.

LightPath Technologies (LPTH.US) +4,40 % a progressé grâce à 22,1 millions de dollars de commandes supplémentaires pour des systèmes de caméras infrarouges, portant le total des engagements pour 2026-2027 à 40,3 millions de dollars.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."