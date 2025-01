📉 EURUSD sous 1,03 avant les Fed Minutes

EUR/USD recule avant les minutes de la Fed de décembre, à 20h 🗽 Bien que la Fed ait abaissé les taux lors de sa réunion de décembre, la décision a été perçue comme restrictive. La Fed a réduit les attentes concernant de futures baisses de taux, indiquant qu'elles ne seront réduites que deux fois en 2025. Cependant, il est important de noter la situation actuelle aux États-Unis à l'approche de l'investiture de Trump. Le Président élu a indiqué dans un discours récent que les taux d'intérêt sont trop élevés. Par ailleurs, Michael Barr, le vice-président de la Fed chargé de la supervision, a démissionné de son siège au Conseil des gouverneurs, ce qui pourrait théoriquement ouvrir la voie à une approche réglementaire moins stricte. Une réduction restrictive en décembre 2024 La Fed a décidé de réduire les taux en décembre, et seule Beth Hammack de la Fed de Cleveland a voté pour maintenir les taux inchangés. En revanche, le graphique des prévisions pour 2024 (dot-plot) indiquait jusqu'à 4 votes pour le maintien des taux. Dans ce contexte, on peut supposer que 3 membres, influencés par les discussions, ont décidé de suivre le consensus. Néanmoins, les membres de la Fed eux-mêmes envisagent un nombre limité de réductions cette année, ce qui a finalement contribué à une hausse assez marquée des rendements ces dernières semaines. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile La Fed a également clairement relevé ses attentes en matière d'inflation pour 2025, ce qui suggère une moindre volonté de réduire les taux. Cependant, la Fed ne sait pas exactement comment les droits de douane pourraient affecter l'inflation, étant donné que les politiques futures de Trump restent incertaines. La Fed a clairement relevé ses attentes concernant les taux d'intérêt en 2025. En parallèle, la trajectoire implicite des contrats sur les taux d'intérêt suggère que les baisses prendront fin plus tôt que prévu. La hausse des rendements à long terme au cours des dernières semaines a été très significative. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Que peut-on attendre des minutes de la Fed ? Très probablement, la majorité des membres exprimeront leur inquiétude concernant le rebond de l'inflation.

Une grande partie des membres pourrait indiquer que l'inflation est devenue incertaine en raison de l'incertitude liée aux politiques de Trump.

Cette incertitude incitera probablement les membres du FOMC à adopter une approche plus prudente. L'incertitude soutient le dollar. Des informations plutôt mitigées circulent dans les médias et sources américains :

Le Washington Post a rapporté que l'équipe de Trump adopterait une politique tarifaire légèrement plus souple.

a rapporté que l'équipe de Trump adopterait une politique tarifaire légèrement plus souple. Cependant, Trump a rapidement "démenti" la validité de cette information. Aujourd'hui, CNN rapporte un scénario opposé, dans lequel Trump envisagerait de déclarer l'état d'urgence pour introduire rapidement une nouvelle politique tarifaire après le 20 janvier.

rapporte un scénario opposé, dans lequel Trump envisagerait de déclarer l'état d'urgence pour introduire rapidement une nouvelle politique tarifaire après le 20 janvier. Les marchés n'aiment pas l'incertitude, et l'absence de signaux clairs et de transparence sur la politique future de la Maison-Blanche exerce une pression sur les actifs risqués, en particulier les actions technologiques, tout en favorisant le dollar américain.

Les rendements des obligations du Trésor américain à 10 ans gravitent autour de 4,7 %, ce qui "pèse" davantage sur le sentiment du marché boursier et soutient le dollar par rapport à d'autres devises.

Christopher Waller , de la Fed, a signalé que l'impact à court et à long terme de tarifs plus élevés sur l'inflation et l'économie reste incertain. Il a également indiqué qu'il ne s'attend pas à des hausses drastiques des tarifs.

, de la Fed, a signalé que l'impact à court et à long terme de tarifs plus élevés sur l'inflation et l'économie reste incertain. Il a également indiqué qu'il ne s'attend pas à des hausses drastiques des tarifs. Waller a affirmé que l'inflation reste en bonne voie pour atteindre l'objectif de 2 % et s'attend à d'autres baisses de taux en 2025.

La Fed pourrait repousser ses décisions sur les baisses de taux à la seconde moitié de l'année, lorsque l'impact des nouvelles politiques commerciales de Trump sera plus clair. EUR/USD (H1, D1) La demande pour des actifs "refuges", combinée à des données macroéconomiques faibles provenant de l'économie européenne, pèse sur le sentiment concernant la paire EUR/USD. La différence de rendements et la force des deux économies pourraient pousser la paire vers la parité en 2025. Les rendements des obligations à 10 ans ont récemment atteint 4,7 %, un niveau déjà supérieur aux taux d'intérêt à court terme. Au cours du dernier mois, la courbe des rendements a changé de forme : les rendements à long terme sont désormais clairement supérieurs aux taux à court terme. Les rendements à 10 ans dépassent déjà les taux actuels, même avec des attentes de nouvelles baisses. Si les minutes de la Fed révèlent que de nombreux membres n'étaient pas favorables aux baisses et que l'approche future sera plus prudente, une nouvelle hausse des rendements ne peut être exclue. Cela pourrait entraîner une pression supplémentaire sur l'EUR/USD. Cependant, les rendements sont déjà extrêmement élevés dans le contexte monétaire actuel. Davantage de catalyseurs seront nécessaires pour que l'EUR/USD tombe vers la parité. En cas de correction à la hausse, le mouvement devrait être limité par la ligne de tendance baissière, qui se situe actuellement légèrement au-dessus du niveau de 1,04.

Source: xStation5 La paire EUR/USD teste à nouveau aujourd'hui des niveaux qui n'ont pas été atteints depuis novembre 2022 Source: xStation5

Source: xStation5

