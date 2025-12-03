Points clés L’action Eutelsat perd près de 6% mercredi matin, à 1,96 € , après la cession par SoftBank Group Capital de 36 millions de droits dans l’opérateur européen.

SoftBank cède une partie de sa participation Une vente pour financer ses droits restants SoftBank Group Capital, filiale du conglomérat japonais, a cédé ses droits de souscription afin de lever des fonds pour exercer ses droits restants dans le cadre de l’augmentation de capital d’Eutelsat. Selon un document consulté par Reuters, cette opération vise à optimiser sa trésorerie tout en maintenant une partie de son exposition. Impact immédiat sur le cours À 10h05, l’action Eutelsat chute de 5%, à 1,98 €, alors que le SBF 120 progresse légèrement (+0,32%). Cette baisse reflète les craintes des investisseurs face à la dilution et à la pression sur le titre. Eutelsat lève 1,5 milliard d’euros pour soutenir sa croissance Une augmentation de capital stratégique Eutelsat a lancé une augmentation de capital de 1,5 milliard d’euros, structurée en deux parties : 828 millions d’euros via une augmentation réservée , largement souscrite par l’État français .

via une , largement souscrite par . 670 millions d’euros via une augmentation avec maintien du droit préférentiel de souscription. Un positionnement comme alternative à Starlink Eutelsat est perçu comme une alternative crédible à Starlink (Elon Musk), grâce à des perspectives encourageantes sur la demande en connectivité satellite. Cette levée de fonds doit lui permettre de financer ses projets d’expansion et de renforcer sa position sur le marché des télécommunications spatiales. FAQ 1. Pourquoi l’action Eutelsat baisse-t-elle ? La cession de 36 millions de droits par SoftBank, équivalant à 26 millions d’actions, crée une pression vendedrice et des craintes de dilution. 2. Quel est l’objectif de SoftBank ? SoftBank utilise les fonds levés pour financer l’exercice de ses droits restants dans l’augmentation de capital. 3. Quel est le montant total de l’augmentation de capital ? 1,5 milliard d’euros, répartis entre une augmentation réservée (828 M€) et une augmentation avec droit préférentiel (670 M€). 4. Qui souscrit à cette augmentation ? L’État français est un souscripteur majeur de l’augmentation réservée. 5. Pourquoi Eutelsat lève-t-elle des fonds ? Pour financer ses projets d’expansion et se positionner comme une alternative à Starlink dans le secteur des satellites. 6. Quelle est la part de SoftBank après cette cession ? La cession représente près de la moitié de sa participation actuelle, mais SoftBank conserve une partie de ses droits. 7. Quelles sont les perspectives d’Eutelsat ? Eutelsat bénéficie d’une demande croissante pour ses services satellites, notamment face à la concurrence de Starlink.

