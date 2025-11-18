Points clés Eutelsat approuve une augmentation de capital réservée de 828 M€, souscrite par l’État français, Bharti Space, le gouvernement britannique, CMA CGM et le FSP.

Une seconde augmentation de capital de 672 M€ avec maintien du DPS est prévue d’ici fin 2025.

L’État français deviendra l’actionnaire majoritaire avec 29,65 % du capital.

Objectif : réduire la dette nette à 2,5x l’EBITDA ajusté d’ici la clôture de l’exercice 2025-26.

Une augmentation de capital réservée pour renforcer la structure actionnariale Le Conseil d’administration d’Eutelsat a approuvé ce jour une augmentation de capital réservée de 828 millions d’euros, souscrite par cinq investisseurs stratégiques. Cette opération s’inscrit dans le cadre des résolutions adoptées lors de l’Assemblée générale du 30 septembre 2025 et marque une étape clé dans la restructuration financière du groupe. Répartition des souscriptions : L’État français , via l’Agence des Participations de l’État (APE), souscrit pour 551 millions d’euros , devenant ainsi le premier actionnaire avec 29,65% du capital et des droits de vote .

, via l’Agence des Participations de l’État (APE), souscrit pour , devenant ainsi le premier actionnaire avec . Bharti Space Limited , filiale du groupe indien Bharti, investit 30 millions d’euros et détient désormais 17,88% du capital.

, filiale du groupe indien Bharti, investit et détient désormais du capital. Le gouvernement britannique , via le Secrétaire d’État à la Science, à l’Innovation et à la Technologie, participe à hauteur de 90 millions d’euros (10,89% du capital).

, via le Secrétaire d’État à la Science, à l’Innovation et à la Technologie, participe à hauteur de (10,89% du capital). CMA CGM Participations , filiale du groupe maritime français, souscrit pour 100 millions d’euros (7,46% du capital).

, filiale du groupe maritime français, souscrit pour (7,46% du capital). Le Fonds Stratégique de Participations (FSP) apporte 57 millions d’euros (4,99% du capital). Le règlement-livraison de cette opération est attendu dans les prochains jours. À son issue, Jean-Baptiste Massignon et Jérémie Gué, nommés par l’Assemblée générale, rejoindront le Conseil d’administration en tant que représentants de l’État français, portant le nombre total d’administrateurs à 12. Cette entrée au capital de l’État français et d’acteurs industriels majeurs renforce la légitimité d’Eutelsat dans un secteur stratégique, celui des télécommunications par satellite, et s’inscrit dans une logique de souveraineté européenne et de partenariats internationaux. Une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) pour élargir l’assise actionnariale En complément, Eutelsat prépare une augmentation de capital de 672 millions d’euros avec maintien du DPS, annoncée en juin et juillet 2025. Les investisseurs de l’augmentation réservée se sont engagés à exercer l’intégralité de leurs droits, représentant plus de 70% du montant total. Cette opération, soumise à l’approbation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), devrait être finalisée d’ici la fin de l’année 2025. L’objectif est double : Renforcer la flexibilité financière du groupe pour soutenir ses investissements dans les constellations en orbite basse (LEO) et la future constellation IRIS² .

du groupe pour soutenir ses investissements dans les et la future constellation . Accélérer la réduction de l’endettement, avec un ratio Dette nette/EBITDA ajusté visé à 2,5x à la clôture de l’exercice 2025-26, contre 3x actuellement. Cette amélioration de la structure financière permettra à Eutelsat d’accéder plus facilement aux marchés obligataires et de lever des financements garantis par des crédits export, couvrant ainsi l’intégralité de ses besoins à moyen terme. Une stratégie financière globale pour soutenir la croissance et l’innovation Ces deux augmentations de capital s’intègrent dans une stratégie de financement globale, incluant également un plan de refinancement de la dette. Elles interviennent alors que le groupe prévoit la cession de son segment terrestre passif au second semestre 2025-26, une opération qui devrait générer 500 millions d’euros de liquidités supplémentaires. Perspectives financières pour l’exercice 2025-26 : Chiffre d’affaires : Stable par rapport à 2024-25.

: Stable par rapport à 2024-25. Marge d’EBITDA ajusté : Légèrement inférieure à celle de l’exercice précédent, en raison des investissements en cours.

: Légèrement inférieure à celle de l’exercice précédent, en raison des investissements en cours. Croissance du LEO : Le chiffre d’affaires issu de cette activité devrait progresser de 50% sur un an, reflétant la dynamique du marché de la connectivité par satellite.

: Le chiffre d’affaires issu de cette activité devrait progresser de sur un an, reflétant la dynamique du marché de la connectivité par satellite. Dépenses d’investissement : Comprises entre 1,0 et 1,1 milliard d’euros, principalement dédiées au déploiement des constellations LEO et IRIS². À plus long terme, Eutelsat table sur un chiffre d’affaires compris entre 1,5 et 1,76 milliard d’euros d’ici 2028-29, porté par une croissance à deux chiffres du marché B2B de la connectivité. La marge d’EBITDA ajusté devrait quant à elle atteindre au moins 60% d’ici 2028-29, grâce à un effet de levier opérationnel accru. Un positionnement unique sur le marché des télécommunications par satellite Issu du rapprochement entre Eutelsat et OneWeb en 2023, le groupe est aujourd’hui le premier opérateur GEO-LEO pleinement intégré, avec : 34 satellites géostationnaires (GEO) .

. Plus de 600 satellites en orbite basse (LEO). Eutelsat dessert quatre segments clés : Vidéo : Distribution de plus de 6 400 chaînes de télévision .

: Distribution de plus de . Connectivité mobile et fixe : Solutions pour les marchés en forte croissance.

: Solutions pour les marchés en forte croissance. Services aux gouvernements : Offres sécurisées et résilientes. Avec plus de 1 600 employés de 75 nationalités différentes, le groupe s’engage à réduire la fracture numérique en fournissant des services de connectivité sécurisés et respectueux de l’environnement. Avertissements et cadre réglementaire Eutelsat rappelle que ses déclarations prospectives reposent sur des hypothèses et sont soumises à des risques opérationnels, financiers et réglementaires, notamment liés à la concurrence, aux changements technologiques et à la situation géopolitique. Le groupe se dégage de toute obligation de mise à jour de ces prévisions, sauf obligation légale. Les augmentations de capital font l’objet de procedures réglementaires strictes, avec la publication prochaine d’un prospectus approuvé par l’AMF et la Financial Conduct Authority (FCA). Les valeurs mobilières ne seront pas offertes au public aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ou en Afrique du Sud, sauf dans le cadre d’exemptions spécifiques.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."