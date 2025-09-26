Fed Barkin commente l'économie américaine et la politique monétaire 🗽

Aujourd'hui, Thomas Barkin, de la Réserve fédérale, s'est exprimé sur la politique monétaire américaine et la situation économique du pays. Voici les points clés de son intervention : Je considère actuellement que le taux d'emploi mensuel se situe entre 0 et 50 000 nouveaux postes .

. L'économie continue de croître, mais pas aussi fortement qu'en 2022 et 2023 .

. L' objectif d'inflation de 2 % s'est avéré efficace à l'échelle mondiale et bénéficie d'un large soutien.

s'est avéré efficace à l'échelle mondiale et bénéficie d'un large soutien. Il était logique de prendre des mesures compte tenu des risques pesant sur le marché du travail.

Les données à venir détermineront si la Fed doit ou non réduire davantage ses taux. La Réserve fédérale doit s'orienter un peu plus vers la réalisation de son mandat en matière d'emploi .

. Le chômage semble quelque peu plus instable, mais les conditions d'inflation se sont améliorées.

Nous ne pouvons ignorer les récentes révisions des données sur l'emploi . La tendance de l'emploi commence à évoluer dans la mauvaise direction.

. La tendance de l'emploi commence à évoluer dans la mauvaise direction. La clé pour soutenir les dépenses de consommation est de savoir si les gens commencent à perdre leur emploi ou non .

. Le niveau actuel du taux de chômage n'est pas préoccupant, mais la tendance pourrait s'orienter dans la mauvaise direction.

Les dépenses de consommation restent raisonnablement saines, tant parmi les ménages à revenus élevés que parmi ceux à revenus modestes .

. La récente baisse des taux devrait soutenir le marché du travail tout en maintenant la pression sur l'inflation, qui reste supérieure à l'objectif.

devrait soutenir le marché du travail tout en maintenant la pression sur l'inflation, qui reste supérieure à l'objectif. La Fed s'attache désormais à équilibrer ses objectifs .

. Les entreprises souhaitent répercuter la hausse des coûts, y compris ceux liés aux droits de douane, sur les consommateurs, mais la réaction négative des clients pourrait limiter leur marge de manœuvre.

pourrait limiter leur marge de manœuvre. Le marché du travail pourrait s'affaiblir, tandis que l'offre de main-d'œuvre progresse également plus lentement.

