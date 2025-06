Fed de New York : selon le rapport de mai, les consommateurs américains sont de plus en plus optimistes 📌

Â

Baisse des anticipations inflationnistes : les prévisions d'inflation à 1 an sont tombées à 3,2 % (contre 3,6 %), celles à 3 ans à 3 % et celles à 5 ans à 2,6 %.

les prévisions d'inflation à 1 an sont tombées à 3,2 % (contre 3,6 %), celles à 3 ans à 3 % et celles à 5 ans à 2,6 %. Amélioration du sentiment sur le marché du travail : le risque perçu de perte d'emploi a diminué et la confiance des personnes envisageant de changer d'emploi a légèrement augmenté.

le risque perçu de perte d'emploi a diminué et la confiance des personnes envisageant de changer d'emploi a légèrement augmenté. Diminution des inquiétudes liées à l'endettement : la probabilité perçue de défaut de paiement de la dette est à son plus bas niveau depuis janvier.

la probabilité perçue de défaut de paiement de la dette est à son plus bas niveau depuis janvier. Les prix des denrées alimentaires restent une source de préoccupation : les prévisions d'inflation alimentaire s'établissent à 5,5 %, leur plus haut niveau depuis octobre 2023

les prévisions d'inflation alimentaire s'établissent à 5,5 %, leur plus haut niveau depuis octobre 2023 Affaiblissement des prévisions de croissance des prix des logements : 3 % contre 3,3 % en avril

3 % contre 3,3 % en avril Les consommateurs sont plus optimistes quant à leurs finances personnelles et à l'accès au crédit

La Fed devrait maintenir ses taux d'intérêt à 4,25-4,5 % lors de sa réunion des 17 et 18 juin

Â

La Fed de New York vient de publier un rapport sur le sentiment du marché. En mai, les consommateurs américains sont devenus plus optimistes : les anticipations d'inflation ont baissé à tous les horizons et les perspectives concernant le marché du travail et les finances personnelles se sont améliorées. L'inflation attendue dans un an est de 3,2 % (contre 3,6 % en avril) et les anticipations à cinq ans sont de 2,6 %. Si les prix des denrées alimentaires restent une source de préoccupation (avec une inflation prévue de 5,5 %), les Américains s'attendent à une ralentissement de la hausse des prix des carburants, des loyers, des services médicaux et de l'éducation.

Dans le même temps, les inquiétudes concernant le non-remboursement des dettes sont à leur plus bas niveau depuis janvier et la perception de la sécurité de l'emploi s'est légèrement améliorée. Ces changements interviennent dans un contexte d'instabilité des politiques tarifaires du président Trump, mais les marchés interprètent l'assouplissement des anticipations inflationnistes comme un signe que les pressions durables sur les prix ne se sont pas encore installées. La Fed devrait maintenir ses taux inchangés en juin tout en surveillant les données de consommation à la recherche de signes d'une inflation persistante.

Le rapport sur l'inflation de l'IPC américain pour le mois de mai sera publié ce mercredi avant l'ouverture de Wall Street. L'EURUSD est en hausse de 0,25 % aujourd'hui, et le dollar américain figure parmi les devises les plus faibles du G10. Les capitaux affluent principalement vers les métaux précieux et les cryptomonnaies, avec de légers gains également observés sur le marché boursier.

Source: xStation 5