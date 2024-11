Fed Schmid et Musalem commentent les taux d'intérêt et l'économie américaine 💵

Le président de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, et le président de la Fed de St Louis, Alberto Musalem, ont commenté la politique monétaire américaine et ses perspectives d'avenir. Dans l'ensemble, les discours des deux membres de la Fed ont été assez prudents, la confiance de la Fed dans la poursuite de la baisse de l'inflation n'a probablement pas changé, cependant les récentes lectures de l'IPC n'indiquent pas une position de « cycle agressif de réduction des taux », avec des taux toujours plus élevés à la fois pour l'IPC global et pour l'IPC de base. Fed Schmid Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile La base de référence du coût des taux d'intérêt semble être plus élevée que ce que l'on pensait il y a un an ou deux.

Il reste à voir dans quelle mesure la Fed réduira encore ses taux et à quel niveau ils s'établiront.

Jusqu'à présent, les baisses de taux de la Fed témoignent d'une confiance croissante dans le fait que l'inflation est sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de 2 %.

J'espère que la croissance de la productivité pourra dépasser les effets du ralentissement de la croissance démographique et de l'augmentation des déficits budgétaires.

Je ne laisserai pas l'enthousiasme suscité par l'augmentation de la productivité prendre le pas sur les données ou sur l'engagement à atteindre les objectifs de la Fed.

Je m'attends à ce que l'économie croisse à un rythme plus proche de 2 % à l'avenir. Le musée de la Fed Il est difficile de tirer un signal fort du dernier rapport sur l'emploi, dont le faible nombre a été assombri par la tempête et d'autres impacts.

La politique monétaire est restrictive, mais les conditions financières sont globalement favorables à l'activité économique.

Je suis attentif aux risques d'augmentation des licenciements, bien qu'une détérioration désordonnée du marché du travail soit peu probable compte tenu de la santé des entreprises.

L'indice des prix à la consommation de base et l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle de base restent élevés.

La pression dans le secteur des services s'atténue lentement.

La politique monétaire est bien positionnée, la Fed peut juger judicieusement et patiemment les données à venir pour décider de nouvelles baisses de taux.

Un nouvel assouplissement des taux pourrait s'avérer nécessaire si l'inflation continue de baisser.

La politique monétaire doit rester suffisamment restrictive tant que l'inflation reste supérieure à 2 %.

Le marché du travail reste dans la zone de plein emploi.

Une économie très forte en passe de connaître un quatrième trimestre solide.

La croissance est généralisée et stimulée par la consommation, la croissance des revenus, la productivité, les conditions financières favorables et les effets de richesse.

La productivité élevée observée récemment pourrait s'avérer durablement structurelle, mais cela reste incertain.

Le secteur des entreprises est généralement sain, bien que les plus petites entreprises et celles du marché de la consommation discrétionnaire enregistrent une croissance plus lente de leurs bénéfices.

Des informations récentes suggèrent que le risque d'une hausse de l'inflation a augmenté, alors que les risques pour le marché de l'emploi restent inchangés ou ont diminué.

La banque centrale américaine pourrait être sur la dernière ligne droite vers la stabilité des prix, l'inflation devrait converger vers l'objectif de 2 % à moyen terme. Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."