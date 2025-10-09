Ferrari déçoit les investisseurs avec une chute de 16% du cours de son action

Points clés La société réduit ses prévisions de ventes de véhicules électriques de 40 % à 20 %.

Des retards affectent le deuxième modèle de véhicule électrique.

Ferrari a dévoilé sa première voiture entièrement électrique, qui devrait arriver sur le marché en 2026. Le nouveau modèle, conçu en collaboration avec Jony Ive, sera plus grand que les voitures de sport Ferrari traditionnelles, mais ne sera pas un SUV. Le prix du véhicule devrait commencer à 535 000 dollars. En raison de la faible demande pour les voitures électriques de luxe et des défis technologiques liés aux batteries, la société a revu à la baisse ses prévisions concernant la part des véhicules électriques dans ses ventes d'ici 2030, passant de 40 % à 20 %. Le deuxième modèle électrique ne sera pas commercialisé avant 2028. La production de la voiture électrique aura lieu dans une nouvelle usine à Maranello, qui permettra la fabrication simultanée de véhicules à moteur à combustion, hybrides et électriques. Dans le même temps, Ferrari a présenté sa stratégie pour 2030, qui vise à atteindre la neutralité carbone et à investir dans la durabilité, la numérisation de la production et la personnalisation des véhicules. À la suite de cette annonce, le cours de l'action de l'entreprise a connu une baisse significative, chutant de 16 %, principalement en raison de prévisions de ventes de véhicules électriques inférieures aux attentes. Source: xStation5

