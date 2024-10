FRA40 réagit aux projets de réforme budgétaire en France 💡

Le Premier ministre Michel Barnier a dévoilé une série d'augmentations d'impôts visant les grandes entreprises, de sorte que les valeurs sûres françaises pourraient être actives aujourd'hui. Les réductions de dépenses représenteront un peu plus des deux tiers des recettes totales, le reste provenant de l'augmentation des taxes sur les entreprises, les riches et l'énergie. Le gouvernement proposera également d'augmenter les taxes sur les billets d'avion et de taxer l'utilisation des jets privés. Les rachats d'actions d'entreprises seront également soumis à une taxe exceptionnelle lors de l'annulation des actions.

Selon ce projet, l'imposition temporaire de quelque 440 entreprises rentables dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 1 milliard d'euros rapporterait 8 milliards d'euros l'année prochaine et 4 milliards d'euros en 2026. Les entreprises concernées sont principalement LVMH, Hermes, L'Oréal, TotalEnergies, Schneider Electric et Sanofi, qui figurent parmi les plus grandes entreprises du CAC 40 en termes de capitalisation boursière. Parmi les secteurs les plus susceptibles d'être affectés par ce plan figurent les services publics, les télécommunications et l'énergie, qui ont également tendance à avoir des marges plus faibles. Source : Bloomberg Financial LP Bloomberg Financial LP



Toutefois, les analystes d'AlphaValue estiment que l'impact sur le marché pourrait être limité, car les nouvelles obligations financières imposées aux entreprises ont déjà été largement intégrées dans les prix par le marché. L'impact proprement dit pourrait se faire sentir davantage en 2025. Les analystes d'UBS prévoient que les nouvelles mesures fiscales pourraient réduire les bénéfices de l'indice CAC 40 de 9 % en 2025, tandis que l'impact sur l'indice paneuropéen Stoxx 50 serait d'environ 3 %. L'incertitude à long terme quant à la stabilité de la dette française pourrait également constituer une préoccupation majeure pour la France, d'autant plus que Fitch (aujourd'hui), Moody's (25 octobre) et S&P Global (le mois prochain) réexamineront leurs notations de crédit à partir d'aujourd'hui.

L'écart entre l'OAT française et le Bund allemand (taux d'intérêt sur les titres de créance des deux pays) était d'environ 76 points de base jeudi. Il était auparavant d'environ 47 points de base avant que le président français Emmanuel Macron n'annonce des élections anticipées en juin dernier. Source : Bloomberg Financial LP Bloomberg Financial LP



L'indice CAC40 (FRA40) se négocie actuellement avec peu de volatilité. Les contrats ont effacé les premières baisses, mais restent néanmoins en permanence sous les moyennes mobiles exponentielles à 50 jours, 100 jours et 200 jours, ce qui peut suggérer une poursuite de la tendance baissière de l'action de la société.

Source: xStation