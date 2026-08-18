Les contrats à terme sur les futures US accusent une baisse ce mardi avant l'ouverture des marchés américains, entraînés par la hausse des taux souverains et du cours du pétrole. Sur les indices boursiers, le contrat lié au S&P 500 recule de 0,43% et les valeurs technologiques souffrent davantage, portant le repli du Nasdaq 100 à 1,15%. Le mouvement de vente s'explique par un regain de tensions géopolitiques au Moyen-Orient et la poussée du rendement américain à 10 ans jusqu'à 4,74%.

Orientations des futures US et pressions macroéconomiques

Baisse des contrats à terme et poussée du cours du pétrole

Les contrats à terme américains enregistrent un léger repli ce mardi avant le début des transactions officielles à New York. Le contrat sur le S&P 500 abandonne 0,43% tandis que celui sur le Nasdaq 100 cède 1,15%, pénalisé par le désengagement sur les grandes valeurs de la technologie. Si le secteur de l'énergie et l'indice des semi-conducteurs ont affiché une résistance relative lors de la séance précédente, les valeurs liées aux loisirs, au voyage et à l'immobilier restent sous pression. Les opérateurs réagissent à la remontée des coûts d'emprunt à long terme et au renchérissement du coût de l'énergie.

Source : xStation5

Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient constituent le principal facteur de hausse des cours énergétiques. Une explosion sur un navire marchand dans le détroit d'Ormuz, ayant endommagé la salle des machines et coûté la vie à un membre d'équipage, a coïncidé avec l'expiration du mémorandum de 60 jours entre Washington et Téhéran. La dégradation sécuritaire propulse le cours du pétrole Brent au-dessus des 91 $ le baril ce matin, alors que le WTI se maintient au-delà de 84 $. Des échanges indirects par l'intermédiaire de mandataires se poursuivent après le rejet par l'Iran d'une proposition de contrôle partagé des navires avec Oman.

Le climat d'incertitude internationale est également entretenu par une attaque de plus de 180 drones abattus au-dessus de la région de Moscou, ayant touché un site logistique de la société Wildberries. Dans ce climat tendu, les marchés actions européens évoluent dans le rouge à la mi-séance. Le CAC 40 recule de 0,50%, le Dax baisse de 0,32% et l'Euro Stoxx 50 perd 0,58%, tandis que le FTSE 100 se stabilise à 10 723 points. L'aversion pour le risque touche particulièrement la cote européenne face à la persistance des risques géopolitiques sur les matières premières.

Tension sur les rendements obligataires et indicateurs mondiaux

Les taux d'intérêt se propulsent à des niveaux élevés sur le marché de la dette souveraine. Aux États-Unis, le rendement de l'obligation à 30 ans franchit le seuil des 5,32%. Le taux de référence à 10 ans s'établit quant à lui au-dessus de 4,74%, imité par les rendements obligataires à long terme en Allemagne et au Japon. La tendance intervient alors que les investisseurs guettent la publication des données américaines sur l'immobilier, la production industrielle ainsi que les prix à l'importation et à l'exportation.

En Asie, la hausse des taux a lourdement pesé sur la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei chutant de 2,54% pour clôturer à 67 460 points. À l'inverse, l'indice de Shanghai gagne 0,19% à 3 990 points et le Hang Seng avance de 0,07% à 25 471 points. En Europe, le climat économique montre toutefois une amélioration en Allemagne, où l'indicateur ZEW des anticipations progresse à 34,2 en août contre 26,3 en juillet. Il s'agit du quatrième mois consécutif de hausse pour cet indice.

Au Royaume-Uni, le marché de l'emploi confirme son ralentissement progressif au deuxième trimestre. La croissance des salaires réguliers dans le secteur privé s'est établie à 2,8% sur un an. Les avoirs du Japon en bons du Trésor américain atteignent 1 117 milliards de dollars, contre 633 milliards de dollars pour la Chine.

Résultats d'entreprises et tendances sectorielles

Publications majeures dans la consommation et la technologie

Le secteur de la grande distribution américaine livre des performances financières supérieures aux prévisions. La chaîne Home Depot fait part d'un chiffre d'affaires en hausse de 5,7% au deuxième trimestre, à 47,86 milliards de dollars, au-dessus des attentes. Le bénéfice par action ajusté atteint 4,92 $, porté par une croissance des ventes comparables de 1,7%. La direction réaffirme ses objectifs pour l'exercice 2026, visant une progression du chiffre d'affaires total comprise entre 2,5% et 4,5% pour l'ensemble du groupe. L'investissement direct via des actions de sociétés reste privilégié par de nombreux portefeuilles.

L'équipementier Amer Sports affiche une nette accélération de ses activités avec un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 32% à 1,63 milliard de dollars. Le groupe relève sa prévision de croissance annuelle à environ 24%, s'appuyant sur les performances de ses divisions techniques et d'équipements sportifs. Dans la distribution alimentaire, Costco prépare le lancement de formules Medicare sous sa marque en partenariat avec SCAN Group dans trois États. La diversification stratégique intervient alors que le secteur technologique connaît des trajectoires plus contrastées.

Le groupe chinois Baidu annonce un chiffre d'affaires trimestriel en repli de 4% à 31,33 milliards de yuans, affecté par le recul de 19% de ses recettes publicitaires. Les activités d'infrastructures informatiques dédiées à l'intelligence artificielle bondissent néanmoins de 50% sur la période.

Annonces industrielles, financières et évolutions de marché

Le secteur de l'énergie industrielle est rythmé par la signature de contrats majeurs à long terme. Targa Resources conclut des accords de 20 ans avec Exxon Mobil pour la fourniture de services de traitement de gaz naturel dans le bassin Permien. Dans le domaine aérospatial, Firefly Aerospace remporte un contrat auprès de la NASA pour la préparation et l'encapsulation des charges utiles spatiales.

L'infrastructure des marchés financiers américains prépare des transformations d'ampleur dans ses horaires de négociation. Le Nasdaq annonce l'ouverture d'une session de nuit entre 21h00 et 4h00 à compter du 6 décembre, première étape vers un fonctionnement en continu.

Le secteur de la santé enregistre également des réajustements significatifs avec la révision à la baisse des prévisions du groupe DocGo. L'entreprise anticipe un chiffre d'affaires annuel compris entre 305 et 310 millions de dollars tout en finalisant le rachat de Hicuity Health. Chez Xiaomi, la direction anticipe un ralentissement des hausses de prix de la mémoire au second semestre. La publication de ces données industrielles et financières offre aux investisseurs un panorama complet des équilibres économiques actuels.

❓ FAQ sur les Futures US

Pourquoi les futures US enregistrent-ils une baisse aujourd'hui ? Le repli des futures US découle principalement de la poussée du cours du pétrole après un regain de tensions géopolitiques au Moyen-Orient et de la hausse marquée des rendements obligataires souverains, qui pèsent sur les valorisations des sociétés cotées.

Quelle est la tendance sur les indices S&P 500 et Nasdaq 100 avant l'ouverture ? Avant l'ouverture de Wall Street, le contrat à terme sur le S&P 500 cède 0,43% tandis que le Nasdaq 100 affiche un recul plus prononcé de 1,15%, particulièrement affecté par la baisse des grandes valeurs technologiques.

Comment réagissent les marchés aux résultats trimestriels de Home Depot ? Les résultats de Home Depot ont dépassé les anticipations des analystes avec un chiffre d'affaires de 47,86 milliards de dollars et un bénéfice ajusté de 4,92 $ par action, permettant à la société de réaffirmer ses prévisions financières pour l'exercice 2026.

Quels sont les facteurs qui influencent le cours du pétrole brut ce mardi ? Le cours du pétrole Brent repasse au-dessus de 91 $ le baril à la suite d'un incident sur un navire marchand dans le détroit d'Ormuz et de l'expiration du mémorandum de 60 jours entre les États-Unis et l'Iran.