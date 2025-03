Aujourd'hui, plusieurs actions ont enregistré des performances remarquables, avec des hausses significatives dans les secteurs technologique, santé, et jeux. Voici une synthèse des principaux gagnants du jour. Technologie et Télécommunications : Algoma Steel (ASTS) : Hausse de 2% : L'action a progressé après que l'entreprise a signé un accord avec Vodafone pour créer une coentreprise européenne de services satellites. Cet accord vise à renforcer la présence de l'entreprise sur le marché des télécommunications en Europe, en combinant les technologies satellites et les réseaux de télécommunications. Capri Holdings (CPRI) : Hausse de 7% : Les actions ont rebondi suite à un rapport de Bloomberg indiquant que Prada (PRDSY) est sur le point d'acquérir Versace auprès de Capri Holdings pour un montant proche de 1,6 milliard USD. Cette acquisition potentielle pourrait renforcer la position de Prada dans le secteur du luxe et diversifier son portefeuille de marques. Intel (INTC) : Hausse de 3% : Les actions ont grimpé après que Reuters a rapporté que Nvidia (NVDA) et Avago (AVGO) effectuent des tests de fabrication avec Intel. Ces tests visent à évaluer la compatibilité et les performances des technologies de ces entreprises avec les processeurs Intel, ce qui pourrait ouvrir de nouvelles opportunités de collaboration et de croissance pour Intel.

Santé et Biotechnologie : Proteostasis Therapeutics (PTI) : Hausse de 3% : Proteostasis Therapeutics et Takeda (TAK) ont annoncé que leur médicament expérimental, le Rusfertide, a atteint les objectifs d'efficacité d'une étude de Phase 3 chez les patients atteints de polycythémie véra, un type de cancer sanguin caractérisé par une surproduction de globules rouges. Ces résultats positifs pourraient conduire à une approbation réglementaire et à une commercialisation prochaine du médicament.

Jeux et Divertissements : Melco Resorts & Entertainment (MLCO) : Hausse de 6% : L'action a été reclassée à "Surpondérer" par Morgan Stanley, avec un objectif de cours révisé à 6,70 USD contre 7,50 USD précédemment. Cette révision reflète les gains de parts de marché enregistrés par Melco au quatrième trimestre 2024 et au premier trimestre 2025, ainsi que la reprise des revenus des jeux de fortune à Macao, qui ont augmenté de 6,8% en février par rapport à l'année précédente. Marathon Digital Holdings (MSTR) : Hausse de 4% : L'action a progressé en même temps que d'autres actions liées au Bitcoin, telles que Coinbase (COIN), MicroStrategy (MSTR), et Riot Blockchain (RIOT). Cette hausse fait suite à l'annonce de l'ancien président Donald Trump, qui a déclaré que son récent décret sur les actifs numériques incluait la création d'une "Réserve Stratégique de Crypto". Cette initiative vise à renforcer la position des États-Unis dans le secteur des cryptomonnaies et à encourager l'innovation dans ce domaine.



