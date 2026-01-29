l’Energy Information Administration (EIA). Malgré un retrait des stocks légèrement supérieur aux anticipations, l’absence de surprise majeure a conduit à une baisse des prix, traduisant un positionnement déjà largement intégré par les investisseurs.

📊 Rapport EIA : un retrait conforme aux anticipations

Des stocks en baisse marquée, mais attendue

Selon les données publiées par l’EIA, les stocks de gaz naturel aux États-Unis ont diminué de 242 milliards de pieds cubes (bcf) sur la semaine écoulée. Ce chiffre se situe très proche du consensus de -238 bcf, et contraste avec la baisse plus modérée de -120 bcf observée la semaine précédente.

Cette évolution confirme une consommation saisonnière élevée, en ligne avec les conditions hivernales, mais sans signal de tension supplémentaire sur l’offre.

Un marché déjà positionné

Le fait que le chiffre soit presque parfaitement aligné avec les prévisions explique la réaction limitée — et négative — des prix. Les opérateurs avaient déjà intégré un retrait important des stocks, réduisant ainsi le potentiel de surprise haussière.

Source: xStation5

📉 Réaction des prix : repli du Henry Hub

Prises de bénéfices après le rapport

À la suite de la publication, les contrats à terme sur le gaz naturel Henry Hub ont évolué à la baisse. Cette réaction illustre un classique comportement de marché : “buy the rumor, sell the fact”, dans un contexte où le scénario de retrait massif était déjà largement anticipé.

L’absence d’écart significatif par rapport au consensus a privé le marché de tout nouveau catalyseur haussier immédiat.

Un momentum fragile à court terme

Cette correction suggère que le momentum haussier récent du gaz naturel pourrait marquer une pause, en attendant de nouveaux éléments déclencheurs, qu’ils soient fondamentaux ou météorologiques.

🌡️ Quels catalyseurs pour la suite ?

Météo et consommation : toujours au centre du jeu

À court terme, l’évolution des prix du gaz naturel restera fortement dépendante des prévisions météorologiques, principal moteur de la demande de chauffage. Une normalisation des températures pourrait rapidement atténuer la pression sur les stocks.

Offre, production et exportations

Du côté de l’offre, la production américaine reste élevée, tandis que les exportations de GNL continuent de jouer un rôle clé dans l’équilibre global. Sans choc majeur sur l’un de ces fronts, le marché pourrait évoluer dans une phase de consolidation.

❓ FAQ

Pourquoi les prix du gaz baissent-ils malgré un fort retrait des stocks ?

Parce que le chiffre était déjà largement anticipé par le marché.

Le retrait de 242 bcf est-il élevé historiquement ?

Il est significatif, mais cohérent avec la saison hivernale et les attentes actuelles.

Le gaz naturel peut-il repartir à la hausse rapidement ?

Oui, en cas de vague de froid imprévue ou de perturbation de l’offre.

Le rapport EIA est-il toujours déterminant pour les prix ?

Oui, mais son impact dépend surtout de l’écart par rapport aux anticipations.

Faut-il s’attendre à plus de volatilité ?

La volatilité reste structurellement élevée sur le gaz naturel, surtout en hiver.