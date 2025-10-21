GE Aerospace : des bénéfices exceptionnels et un nouveau record historique✈️

GE Aerospace, filiale du géant General Electric, est un leader mondial dans les domaines de la propulsion aéronautique, des solutions de service et des systèmes et solutions de défense. Aujourd'hui, avant l'ouverture de la bourse, elle publie ses résultats pour le troisième trimestre de l'exercice fiscal. La société exploite une vaste flotte de moteurs commerciaux et militaires, et sa situation revêt une grande importance pour les secteurs mondiaux de l'aviation et de la défense.

Les investisseurs ont été ravis des résultats, la société (mère) ayant ouvert avec une croissance de plus de 4 % et atteint un nouveau record historique.

Au troisième trimestre, il a été annoncé que les commandes avaient augmenté de 2 % par rapport à l'année précédente. La société a également fait état d'une augmentation de 26 % de son bénéfice d'exploitation par rapport à la même période l'année dernière. Le bénéfice par action et le flux de trésorerie disponible ont également augmenté, ce dernier progressant d'environ 30 % et le BPA de 44 %.

Cela suggère que non seulement les revenus ont augmenté, mais que l'efficacité opérationnelle et la conversion de trésorerie se sont également améliorées. En chiffres : la société a déclaré que le flux de trésorerie disponible s'élevait à 2,4 milliards de dollars (+30 % par rapport à l'année précédente) et que le BPA ajusté atteignait 1,66 dollar, soit une augmentation de 44 %.

Ventilation de l'activité par segment :

Dans le segment « Moteurs commerciaux et services », la demande de services (y compris la maintenance et les pièces de rechange) a augmenté de 32 % par rapport à l'année précédente, tandis que le chiffre d'affaires de ces services a progressé de 28 %.

», la demande de services (y compris la maintenance et les pièces de rechange) a augmenté de 32 % par rapport à l'année précédente, tandis que le chiffre d'affaires de ces services a progressé de 28 %. Dans le segment « Technologies de défense et de propulsion », le chiffre d'affaires a augmenté de 26 % par rapport à l'année précédente, tandis que les bénéfices de cette partie de l'activité ont augmenté de 75 %, ce qui suggère une amélioration significative des marges et des avantages liés à l'optimisation des coûts ou à l'amélioration de la gamme de produits proposés aux clients.

GE Aerospace a également souligné dans son communiqué que la chaîne d'approvisionnement fonctionnait de manière solide, la société déclarant que les fournisseurs livraient environ 95 % du volume déclaré dans les délais. Combiné à une demande croissante, cela donne à la société une grande confiance dans le fait qu'elle ne sera pas limitée par la disponibilité des matériaux ou des composants.

La meilleure nouvelle pour les investisseurs s'est avérée être la révision des prévisions pour l'ensemble de l'exercice fiscal. La société a revu ses prévisions à la hausse : la croissance du chiffre d'affaires n'est plus estimée à environ 10 %, mais à « plus de 15 % ». Le bénéfice d'exploitation a été révisé à la hausse d'environ 300 millions de dollars, et le flux de trésorerie disponible devrait dépasser les 7 milliards de dollars (contre une prévision précédente de 6 milliards de dollars).

Cela représente une impulsion positive significative pour le marché, la direction signalant qu'elle est capable non seulement de maintenir une forte croissance, mais également de dépasser ses propres attentes.

Les résultats du troisième trimestre montrent que GE Aerospace est en très bonne santé : malgré une croissance relativement modeste des commandes, la société a réussi à générer une forte croissance de ses résultats d'exploitation et de ses flux de trésorerie. Le principal catalyseur semble être les services après-vente, notamment la maintenance, les pièces de rechange et les visites en atelier, qui génèrent traditionnellement des marges plus élevées que la vente de nouveaux moteurs.

Dans le segment CES, une augmentation de 32 % des services et de 28 % des revenus liés aux services a été observée, ce qui confirme cette thèse.

D'autre part, le segment de la défense (DPT), qui a enregistré une augmentation considérable de ses bénéfices, suggère que la gestion des coûts, l'amélioration de la composition de la clientèle ou des contrats et, éventuellement, la hausse des prix ont eu un impact évident.

Il s'agit d'un signal très positif dans un secteur où la pression sur les coûts et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement peuvent avoir l'effet inverse.

La révision à la hausse des prévisions est souvent le moment où le marché commence à valoriser activement l'entreprise, anticipant la poursuite de la tendance. Il est particulièrement important d'indiquer que le flux de trésorerie disponible dépassera les 7 milliards de dollars. Une forte génération de trésorerie est le fondement qui permet les investissements, le développement de nouvelles technologies et des politiques potentiellement attractives pour les actionnaires, telles que les rachats d'actions et les dividendes.

Bien entendu, plusieurs facteurs de risque doivent être pris en compte. Premièrement, les commandes n'ont augmenté que de 2 % par rapport à l'année précédente, ce qui signifie que les hausses ponctuelles ou les effets de base pourraient être moins spectaculaires que lors de la reprise rapide du secteur aérien. Deuxièmement, bien que la chaîne d'approvisionnement s'améliore, la situation du marché du travail n'est pas optimale et le secteur aérien reste sensible aux perturbations matérielles, à l'inflation des coûts et à la pression salariale. Troisièmement, une base comparative élevée pourrait limiter les taux de croissance futurs, en particulier si la reprise des marchés de l'aviation est plus progressive.

De plus, les prévisions revues à la hausse constituent toujours un défi, car le marché s'attend à ce que l'entreprise les atteigne ou les dépasse. En cas de déception, la valorisation pourrait faire l'objet d'une correction.

Pour les investisseurs, les résultats de GE Aerospace indiquent un début solide pour le quatrième trimestre et constituent une base solide pour une année marquée par une dynamique de croissance des revenus et des bénéfices. L'entreprise démontre sa capacité à se développer sur le plan opérationnel et à générer efficacement des liquidités, ce qui est particulièrement important dans le domaine des capitaux technologiques nécessitant des investissements intensifs.

Si la direction maintient un bon rythme et que le marché des services aéronautiques et des commandes de moteurs continue de se développer, les actions de l'entreprise pourraient constituer une position intéressante dans le secteur de l'aéronautique et de la défense.

Dans le même temps, les investisseurs devraient surveiller si le rythme de croissance des commandes commence à s'accélérer, car les bons résultats sont largement dus à l'optimisation, à la diversification et aux livraisons, et pas seulement à la croissance pure des unités.

Les résultats d'octobre confirment que GE Aerospace est dans une phase favorable et la direction est suffisamment confiante pour relever l'ensemble des prévisions pour l'année. C'est le moment idéal pour examiner de plus près la société.



GE.US (D1)

Source: Xstation5