Goldman Sachs a entamé l’année 2026 sur une note particulièrement solide, affichant des résultats nettement supérieurs aux attentes. Pourtant, la réaction du marché reste mitigée, révélant un décalage entre performance financière et perception des investisseurs.

📊 Résultats financiers : une performance impressionnante

Une croissance robuste du chiffre d’affaires

La banque affiche un chiffre d’affaires de 17.23 milliards de dollars, en hausse de 14% sur un an. Cette progression confirme le retour d’un environnement favorable sur les marchés de capitaux.

La dynamique est portée par une reprise des activités clés, notamment les fusions-acquisitions et les émissions de titres.

Une rentabilité en forte hausse

Le bénéfice par action (EPS) atteint 17.55 dollars, dépassant largement les attentes (16.34 dollars). Cette performance montre une bonne conversion de l’activité en profits.

Les indicateurs de rentabilité restent élevés, avec un ROE proche de 20% et un ROTE supérieur à 21%, confirmant l’efficacité du modèle économique.

📈 Trading actions et banque d’investissement en tête

Des revenus records dans les actions

Le segment du trading actions génère 5.33 milliards de dollars, au-dessus des prévisions. Cette performance reflète une forte activité des investisseurs institutionnels dans un environnement de marché dynamique.

Goldman Sachs confirme ainsi sa position dominante sur les marchés actions.

Un retour des fusions-acquisitions

L’activité de banque d’investissement affiche également une forte progression, avec des revenus en hausse de 19% à 12.74 milliards de dollars.

Le segment du conseil (advisory) se distingue particulièrement, avec une hausse de 89% sur un an, signe d’un regain d’activité dans les opérations de M&A.

⚠️ FICC : le point faible du trimestre

Un segment en retrait

Le segment FICC (Fixed Income, Currencies and Commodities) déçoit, avec des revenus de 4.01 milliards de dollars, en dessous des attentes.

Cette sous-performance reflète des conditions moins favorables sur les marchés obligataires et de change.

Un déséquilibre entre les activités

L’écart entre la forte performance des actions et la faiblesse du FICC met en évidence un environnement de marché très sélectif.

Toutes les activités ne bénéficient pas de la reprise actuelle.

💰 Coûts et capital : des éléments sous surveillance

Une hausse modérée des dépenses

Les charges opérationnelles atteignent 10.43 milliards de dollars, légèrement au-dessus des attentes.

Cette augmentation reste maîtrisée, mais souligne la pression sur les coûts dans un contexte de forte activité.

Un ratio CET1 en dessous des attentes

Le ratio CET1 ressort à 12.5%, un niveau inférieur aux anticipations du marché.

Cela pourrait limiter la capacité de la banque à distribuer du capital, notamment via des rachats d’actions.

📉 Réaction du marché : prudence malgré les bons résultats

Une baisse de l’action en préouverture

Malgré des résultats solides, l’action recule d’environ 3% en préouverture.

Les investisseurs semblent focalisés sur les points faibles, notamment le FICC et le capital.

Une lecture plus exigeante des résultats

Cette réaction illustre un niveau d’exigence élevé des marchés, où même de bons résultats ne suffisent pas en présence de zones de fragilité.

🌍 Perspectives : entre opportunités et risques

Des moteurs de croissance

La poursuite de la reprise des fusions-acquisitions et le dynamisme des marchés actions pourraient continuer à soutenir les résultats.

Un environnement de taux élevés pourrait également bénéficier aux activités liées aux marchés.

Des incertitudes persistantes

La dépendance aux conditions de marché reste un facteur clé de risque. Une détérioration du contexte pourrait rapidement affecter les revenus.

Le redressement du FICC et la maîtrise des coûts seront déterminants pour la suite.

📊 Structure financière et flux : un soutien à long terme

Une base de dépôts en expansion

Les dépôts atteignent 561 milliards de dollars, en hausse de 12% sur un trimestre.

Les actifs sous gestion progressent à 3.65 trillions de dollars, soutenus par des flux nets positifs.

Un modèle plus équilibré

Cette évolution renforce la part des revenus récurrents, réduisant la dépendance aux activités de marché.

Source: xStation5