Goldman Sachs renforce la confiance dans les actions Estée Lauder.

Les actions d'Estée Lauder (EL.US) progressent nettement aujourd'hui après que Goldman Sachs ait relevé sa recommandation de « neutre » à « acheter » et augmenté son objectif de cours de 76 $ à 115 $, reflétant un optimisme croissant quant aux perspectives de la société. Estée Lauder est un fabricant mondialement connu de cosmétiques, de parfums et de produits de soin de la peau, avec des marques telles que Estée Lauder, MAC, Clinique et La Mer, considérées comme des icônes phares de l'industrie de la beauté.

La nouvelle notation de Goldman Sachs reflète l'amélioration de la dynamique des ventes en Chine continentale, où, après des baisses précédentes, on observe désormais des augmentations moyennes à un chiffre et une reprise des parts de marché au second semestre de l'exercice. Le retour à la croissance de Hainan et l'amélioration des niveaux de stocks dans le secteur du tourisme ont également constitué un catalyseur important, qui a réduit la pression sur les stocks.

La banque d'investissement souligne en outre l'amélioration des parts de marché d'Estée Lauder aux États-Unis et l'impact positif des mesures prises par le conseil d'administration sur la conversion du trafic croissant et l'efficacité opérationnelle. L'augmentation prévue de la marge EBIT d'environ 500 points de base d'ici 2028 et un taux de baisse des ventes plus lent que prévu renforcent le sentiment positif des investisseurs. Estée Lauder investit également dans la réorganisation géographique, la diversification des canaux (par exemple Amazon) et le développement de la marque, ce qui lui permet de réagir plus efficacement aux changements sur les marchés clés. Grâce à cela, la société se présente comme bénéficiaire de la reprise du marché chinois et de mesures correctives efficaces, ce que les investisseurs traduisent aujourd'hui par une augmentation de la valorisation des actions. Le titre poursuit son rebond le plus dynamique depuis 2022, comme le montre son EMA sur 50 semaines. Source : xStation



