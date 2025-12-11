Contexte de Risque : La position attentiste de la Fed a servi de prétexte à la correction des actifs risqués, alors qu'Oracle chutait dans les échanges d'après-séance.

Points clés L'Or (Gold) : L'Or, avec une cible long terme à 4 600 $, est peut-être en train de dessiner un triangle de consolidation en H4. Une zone d'entrée majeure est surveillée entre 4 023 $ et 4 130 $ en cas de correction.

Indices US : La correction tant attendue en H4 pourrait s'être déclenchée après la baisse de taux de la Fed, déstabilisant quelque peu Wall Street (S&P 500 et Nasdaq en baisse ce matin).

Contexte de Risque : La position attentiste de la Fed a servi de prétexte à la correction des actifs risqués, alors qu'Oracle chutait dans les échanges d'après-séance.

Good Morning Market 11.12.2025 - La Fed déstabilise Wall Street : où va l’Or? Dans ce point de marché du jeudi 11 décembre 2025, Antoine Andreani, directeur de la recherche chez XTB France, analyse l'impact de la récente annonce de la Réserve Fédérale (Fed) qui pourrait entraîner une correction sur les indices. Il se concentre ensuite sur le métal jaune (Gold) qui, malgré une tendance haussière, semble former une nouvelle figure de consolidation. Vous pourrez retrouver la vidéo complète ici : L'Or (Gold) : Consolidation et Cible à 4600$ L'analyste rappelle la magnifique tendance haussière de l'Or, qui a ciblé à long terme les 4 600 dollars après avoir parfaitement rebondi sur de précédentes boîtes vertes de support. Analyse Technique et Points d'Entrée Figure Chartiste : L'Or pourrait être en train de dessiner un nouveau triangle en H4, une figure récurrente sur le métal jaune, qui peut toutefois être piégeuse et casser à la baisse.

Scénario de Support (Boîte Verte) : Une nouvelle zone d'achat est définie par la confluence de supports de Fibonacci, créant une zone d'opportunité en cas de correction : Le bas de cette zone (Golden Zone) se situe autour de 4 023 $ - 4 030 $ . Le haut de la zone est surveillé autour de 4 130 $ .

Corrélation : L'Or se comporte depuis octobre 2022 comme un actif risqué, étant globalement corrélé aux indices boursiers. Il est également généralement très sensible à un réveil du Dollar US, qui pourrait faire baisser ses prix drastiquement. Indices Américains et Contexte de Risque Impact de la Fed : La position attentiste de la Fed pour les futures baisses de taux a été utilisée par le marché comme prétexte pour faire baisser les actifs risqués . Le S&P 500 et le Nasdaq sont en baisse ce matin, potentiellement le début de la correction tant attendue en H4.

Sentiment : Le CDS (Credit Default Swap) d'Oracle est au plus haut depuis 2009, ce qui pourrait ramener le thème de l'éclatement de la "bulle de l'IA" dans les médias.

Bitcoin : Le setup en short reste valide après un rejet à la baisse. Le crypto-actif est considéré comme bearish si la confirmation survient en dessous de 87 450 dollars, et bullish au-dessus de 93 250 dollars. Calendrier Économique L'annonce majeure de la journée est la publication des demandes hebdomadaires au chômage aux États-Unis à 14h30, ainsi que la balance commerciale américaine. Foire Aux Questions (FAQ) Analyse de l'Or (Gold) Q: Quelle figure chartiste l'Or est-il en train de former en H4? R: L'Or pourrait former un triangle. Q: Quelle est la cible long terme pour l'Or que l'analyste mentionne? R: La cible est fixée à 4 600 dollars. Q: Pourquoi l'analyste met-il en garde contre le risque de baisse pour l'Or? R: L'Or est globalement corrélé aux actifs risqués depuis octobre 2022 et est extrêmement sensible à un réveil du Dollar US. Indices et Bitcoin Q: Quel a été l'impact immédiat de la décision de la Fed sur les indices américains? R: La Fed a servi de prétexte à la correction des actifs risqués, déstabilisant Wall Street (S&P 500 et Nasdaq en baisse). Q: Quel niveau doit être cassé par le Bitcoin pour confirmer le scénario baissier (bearish)? R: Le Bitcoin serait confirmé bearish en dessous de 87 450 dollars.

