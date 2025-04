Goolsbee - l'échelle des droits de douane est nettement plus élevée que ce que la Fed avait prévu ; les indices chinois s'effondrent 📌

Lors d'une interview qui s'est terminée il y a quelques minutes, Austan Goolsbee de la Fed a exprimé son inquiétude croissante face aux conséquences économiques des nouveaux droits de douane américains. Il a souligné que les droits de douane sur les biens intermédiaires, c'est-à-dire les matières premières utilisées dans la production, pourraient nuire gravement à l'industrie américaine et perturber les chaînes d'approvisionnement. M. Goolsbee a noté qu'il existe un réel sentiment d'inquiétude quant à un retour d'une inflation élevée, d'autant plus que le moral des consommateurs et des entreprises s'est fortement détérioré. Il a averti que les indicateurs de confiance se rapprochent de niveaux de crise, ce qui est alarmant, même si le lien entre le moral et les dépenses réelles semble plus faible aujourd'hui que par le passé. Goolsbee a souligné que les entreprises hésitent à investir en raison de l'imprécision et de l'évolution des règles du commerce international et de l'orientation de la politique économique. Le banquier note que l'impact sur l'investissement est négatif, mais son ampleur n'est pas encore connue. Il a également ajouté qu'il existe des divergences importantes entre les entreprises sur la part du coût des droits de douane qui peut être répercutée sur les consommateurs. Dans certains cas, cela peut entraîner des difficultés financières, voire des faillites chez les fournisseurs. Il a également admis que l'ampleur des droits de douane est nettement plus importante que prévu ou modélisée, ce qui complique encore la situation. En conclusion, M. Goolsbee a déclaré que, bien que les marchés réagissent rapidement aux nouvelles informations, la Fed doit maintenir une perspective à long terme dans l'élaboration de ses politiques, en particulier face à des chocs d'offre imprévisibles. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Réaction des marchés à l'escalade des tensions entre les États-Unis et la Chine (mise à jour) Les indices ont de nouveau baissé pendant l'entretien, à la suite de l'annonce par les États-Unis de droits de douane supplémentaires en représailles contre la Chine. La situation du marché est très préoccupante, et des droits de douane de cette ampleur entre les États-Unis et la Chine constituent une menace sérieuse pour les deux économies. Ce niveau de droits de douane vise à geler les échanges plutôt qu'à générer des recettes budgétaires supplémentaires, et dans les conditions actuelles, il s'agit d'une escalade évidente du conflit. Selon nous, le marché garde l'espoir d'un accord rapide, car à long terme, des droits de douane de 104 % seraient dévastateurs pour les entreprises américaines, et la réaction des indices devrait être nettement plus sévère. Les CFD sur l'indice chinois CHN.cash effacent complètement les gains et accentuent les baisses. Une situation similaire est observée sur les indices aux États-Unis.

Source: xStation 5

