Marché étroit : la liquidité réduite de l’argent amplifie les mouvements spéculatifs.

Prime chinoise historique : Shanghai > 125 $ vs ~112 $ aux États-Unis.

Menaces contre le Canada et la Corée du Sud → volatilité accrue et arbitrages macro.

Tensions commerciales US ravivées par Trump → hausse de la prime géopolitique et flux vers les actifs réels.

Silver futures +6,5% , retour au-dessus de 110 $ malgré un signal technique de prudence la veille.

Les futures sur l’argent reprennent une trajectoire explosive, gagnant 6,5% pour repasser au-dessus de 110 $ l’once, en dépit d’un signal technique d’alerte observé lors de la séance précédente (inverted hammer). La dynamique actuelle montre que les forces fondamentales et macroéconomiques dominent largement les considérations techniques. Source: xStation5 🔥 Les moteurs du mouvement 🇺🇸 Le retour des tarifs Trump Donald Trump réactive une stratégie commerciale carotte-bâton, multipliant les menaces tarifaires contre plusieurs partenaires. Cette escalade : renforce la prime de risque géopolitique ,

dégrade l’attrait relatif des devises et des obligations ,

et redirige les flux vers les actifs réels, dont l’argent. 🇨🇦 Le dossier Canada–Chine Le rapprochement diplomatique entre Ottawa et Pékin a déclenché des menaces de droits de douane à 100% sur les produits canadiens si un accord commercial complet n’est pas conclu.

Le Premier ministre Mark Carney qualifie cette posture de bluff tactique destiné à durcir le cadre des négociations US-Canada. Pour les marchés, l’essentiel est ailleurs : l’incertitude alimente la demande de couvertures macro, dont l’argent bénéficie directement. 🇰🇷 Pression accrue sur la Corée du Sud La Corée du Sud est également ciblée : faute de ratification parlementaire d’un accord signé l’an dernier, Trump relève les tarifs de représailles de 15% à 25% (automobile, bois, pharmacie).

Fait notable, le marché actions coréen progresse, anticipant une ratification en février — preuve que les métaux précieux réagissent plus fortement au risque global qu’aux anticipations locales. 🇨🇳 La Chine : le véritable catalyseur Une prime de prix sans précédent Les contrats sur l’argent en Chine ont dépassé 125 $, contre ~112 $ sur le Comex. Cette divergence de prix : signale des tensions d’approvisionnement à l’échelle mondiale,

confirme que la demande physique chinoise est le moteur fondamental du mouvement. Exportations record Les données montrent que les exportations chinoises d’argent en 2025 atteignent un plus haut de 16 ans, validant l’idée d’un déséquilibre structurel entre offre et demande, indépendamment de la spéculation occidentale. ⚙️ Spéculation et structure de marché L’argent reste un marché beaucoup plus étroit que l’or : le volume quotidien à Londres est environ 5 fois inférieur à celui de l’or,

de nouveaux flux spéculatifs ont donc un impact disproportionné sur les prix. Les traders momentum et les investisseurs utilisant l’argent comme couverture macro (inflation, géopolitique, dédollarisation) amplifient la volatilité et accélèrent les cassures haussières. ⚠️ Technique vs fondamentaux Le signal technique de prudence observé hier rappelle que des corrections violentes restent possibles.

Mais tant que : les tensions commerciales persistent, la prime chinoise reste élevée, et la liquidité demeure limitée ,

la dynamique haussière conserve un avantage asymétrique .

❓ FAQ Pourquoi l’argent surperforme l’or ?

Marché plus étroit + demande industrielle et chinoise plus sensible aux chocs géopolitiques. La prime chinoise peut-elle durer ?

Oui, tant que l’offre reste contrainte et que la demande physique demeure élevée. Le risque principal à court terme ?

Une détente politique soudaine ou une liquidation spéculative sur un marché peu liquide. Les tarifs Trump sont-ils déterminants ?

Ils agissent surtout via l’incertitude et la prime de risque, plus que par leurs effets directs.

