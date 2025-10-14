Graphique du jour – Argent (14/10/2025)

Points clés L'argent a atteint de nouveaux sommets historiques supérieurs à 53 $ l'once, mais a connu une volatilité intrajournalière extrême (avec notamment une correction de 6 %), soulignant le risque accru sur le marché.

supérieurs à 53 $ l'once, mais a connu une (avec notamment une correction de 6 %), soulignant le risque accru sur le marché. La reprise est alimentée par un short squeeze et une liquidité extrêmement faible (les taux d'emprunt de l'argent ont atteint 30 %), aggravés par la petite taille du marché et l'absence de soutien de la banque centrale.

et une liquidité extrêmement faible (les taux d'emprunt de l'argent ont atteint 30 %), aggravés par la petite taille du marché et l'absence de soutien de la banque centrale. Les objectifs des analystes restent très optimistes (BofA à 65 $ l'once pour 2026), tandis que les perspectives techniques suggèrent que la tendance haussière pourrait se poursuivre vers 60 $ l'once, avec un support clé à 50 $ l'once.

L'argent connaît actuellement une extrême volatilité, ce qui indique que le sentiment du marché n'est plus uniformément haussier. Plus tôt dans la séance asiatique, le prix a atteint de nouveaux sommets historiques. Certains analystes suggèrent que le prix vient seulement de dépasser de manière décisive le sommet historique atteint en janvier 1980. Bien que le prix des contrats à terme ait clôturé à l'époque sous la barre des 50 dollars, certaines mesures situent le pic historique quotidien à près de 52,8 dollars l'once. Aujourd'hui, le prix a initialement dépassé le niveau de 53 dollars l'once avant de subir une correction de 6 % juste avant l'ouverture du marché européen. Quelques instants après l'ouverture européenne, le prix a rebondi, s'établissant près du niveau de 52 dollars l'once, proche de la clôture d'hier. L'argent reste l'un des métaux les plus volatils, réagissant de manière beaucoup plus forte que l'or lors de hausses et de baisses. Depuis le début de l'année, le prix de l'argent a augmenté de près de 80 %. La performance de l'argent cette année n'est surpassée que par celle du platine. Source : Bloomberg Finance LP Liquidité et évaluation des risques Le consensus du marché indique une liquidité très faible sur le marché de l'argent. Les taux d'emprunt de l'argent pour un mois ont atteint 30 %, ce qui a entraîné une pression notable sur les positions courtes. Le marché de l'argent est cinq fois plus petit que celui de l'or et ne bénéficie pas de la demande solide des banques centrales dont profite l'or. Par conséquent, en cas de correction importante du marché, on s'attend à une baisse d'au moins dix points de pourcentage. Les dernières prévisions de la Bank of America tablent sur un prix de l'argent de 65 dollars l'once l'année prochaine, parallèlement à un objectif de prix de 5 000 dollars pour l'or. Goldman Sachs anticipe de nouveaux gains pour l'argent, mais souligne également un retour potentiel des stocks d'argent à la Bourse de Londres après la très forte augmentation des stocks américains ces derniers mois. Perspectives techniques Techniquement, le prix de l'argent n'est pas encore aussi extrêmement éloigné de ses moyennes mobiles qu'il l'était lors du rallye de 2011. De plus, l'ampleur du mouvement de 2011 suggère que la tendance haussière actuelle pourrait se poursuivre vers 60 dollars l'once. Un tel niveau serait justifié si l'or se tradeait à 4 200 dollars et si le ratio or/argent tombait vers 70. Le support technique se trouve actuellement près du niveau de 50 dollars l'once, tandis que la résistance la plus proche se situe juste en dessous de 55 dollars l'once.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."