Graphique du jour : AUDJPY (24.09.2025)

L'AUDJPY rebondit de 0,7%, le yen étant la devise du G10 qui s'est le plus dépréciée face au dollar australien. L'appréciation de l'AUDJPY a été motivée par des données favorables dans les deux économies, en particulier la hausse de l'inflation mensuelle en Australie qui limite les attentes d'un nouvel assouplissement monétaire dans le pays. L'AUDUSD rebondit depuis la limite inférieure du canal haussier bien marqué. Les gains enregistrés aujourd'hui effacent la récente correction qui avait fait chuter la paire depuis ses plus hauts niveaux depuis le début de l'année 2025. Source : xStation5 Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Quels sont les facteurs qui influencent l'AUDJPY aujourd'hui ? L'indice des prix à la consommation australien a augmenté de 3,0 % en août par rapport à l'année précédente, contre 2,8 % en juillet, dépassant légèrement les prévisions. Cette augmentation est en partie due à des effets de base, mais elle met en évidence des pressions persistantes, en particulier dans les services tels que les repas au restaurant, les plats à emporter et les services audiovisuels. L'inflation sous-jacente a été mitigée : la moyenne tronquée a baissé à 2,6 %, tandis que l'indice excluant les éléments volatils a grimpé à 3,4 %. Les coûts du logement ont également augmenté, ce qui suggère des risques à la hausse pour l'inflation du troisième trimestre après des mois de modération.

Les marchés ont rapidement ajusté leurs anticipations de taux après la surprise inflationniste, les grandes banques et institutions financières abandonnant leurs prévisions de baisse en novembre. Les chances d'un changement sont passées de près de 70 % avant la publication des données à 50 %, les investisseurs s'attendant désormais à ce que les taux restent à 3,6 % au moins jusqu'en mai 2026. Les analystes ont souligné que le marché du travail était la variable clé pour l'orientation de la politique monétaire, même si sa volatilité rend une baisse à court terme peu probable. La RBA continue de mettre l'accent sur l'IPC trimestriel comme indicateur privilégié.

Du côté du yen, l'activité du secteur privé japonais ralentit visiblement, comme l'indiquent les PMI flash de septembre. L'indice composite a atteint son plus bas niveau en quatre mois, le secteur manufacturier reculant plus que prévu, de 49,7 à 48,4, son plus bas niveau depuis mars, en raison d'une forte baisse des commandes et d'un affaiblissement des exportations. L'expansion des services a contribué à compenser le ralentissement de l'industrie manufacturière grâce à une activité et des ventes solides, reflétant une demande intérieure robuste. Les pressions sur les coûts ont persisté, les prix de vente ont augmenté et la croissance de l'emploi a ralenti pour atteindre son plus bas niveau depuis deux ans.

