Graphique du jour : AUDUSD (03/09/2025)

Le dollar australien est en tête du rebond des principales devises face au dollar américain (AUDUSD : +0,15 %), qui a commencé après une vague de ventes sur le marché obligataire américain. Les rendements des bons du Trésor à 30 ans sont revenus à 5 % pour la première fois depuis la mi-juillet, accentuant la pression sur les marchés obligataires mondiaux. L'AUDUSD est également soutenu par les récentes données australiennes, qui renforcent la position prudente de la RBA. Après avoir chuté hier sous les 0,65, l'AUDUSD est revenu au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 100 périodes sur le graphique H4 (EMA100, violet foncé), qui offre actuellement un soutien très solide. Une clôture au-dessus de l'EMA30 (violet clair) pourrait relancer la récente reprise, poussant l'AUDUSD vers la limite supérieure de la consolidation actuelle. Source : xStation5 Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Quels sont les facteurs qui influencent l'AUDUSD aujourd'hui ? Le PIB australien a augmenté de 0,6 % en glissement trimestriel au deuxième trimestre 2025, dépassant les prévisions de 0,5 % et en hausse par rapport aux 0,3 % précédents. La croissance a été tirée par la consommation des ménages, soutenue par la reprise des salaires, la baisse des taux d'intérêt et des conditions météorologiques favorables. La faiblesse persiste dans les investissements publics et privés, ce qui pourrait peser sur les résultats du deuxième semestre.

La croissance a été tirée par la consommation des ménages, soutenue par la reprise des salaires, la baisse des taux d'intérêt et des conditions météorologiques favorables. La faiblesse persiste dans les investissements publics et privés, ce qui pourrait peser sur les résultats du deuxième semestre. Ces données renforcent les anticipations selon lesquelles la Banque centrale australienne (RBA) restera prudente en matière de nouvelles baisses de taux. La baisse de 25 points de base à 3,6 % en août était une mesure de précaution visant à éviter un ralentissement économique excessif (en particulier sur le marché du travail) dans le contexte des droits de douane imposés par Donald Trump. La RBA a indiqué que l'inflation, qui a atteint 2,8 % en juillet (son plus haut niveau en un an), guidera ses futures mesures d'assouplissement.

L'AUD est également soutenu par un indice PMI Caixin des services chinois très supérieur aux attentes (53 contre 52,4 prévu et 52,6 précédemment), qui affiche sa plus forte croissance en 15 mois. L'activité économique s'est principalement développée dans les secteurs du tourisme et du divertissement, tandis que l'emploi reste sous pression, les entreprises chinoises réduisant leurs effectifs pour protéger leurs marges dans un contexte de hausse des coûts de main-d'œuvre et des matières premières.

