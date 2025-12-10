US Open : Wall Street attend la décision de la Fed. GE Vernova progresse, les actions d'AeroVironment reculent.

Les marchés financiers à Wall Street sont très calmes avant l'ouverture de la bourse américaine, dans l'attente de la décision de la Fed qui sera annoncée à 19 h GMT (ainsi que les projections économiques) ; le président de la Fed, Jerome Powell, s'exprimera à 20 h GMT. Les contrats à terme sur le S&P 500 (US500) ne progressent que de 0,1 %, tandis que l'US100 est en légère baisse. Les actions Nvidia progressent légèrement, soutenues par l'annonce de commandes potentielles importantes de la part de ByteDance et Alibaba, après que le président américain Trump a approuvé l'exportation de puces AI H200 vers la Chine. Source: xStation5 Actualités de l'entreprise Braze, opérateur d'une plateforme d'engagement client, a enregistré une hausse de plus de 15 % dans les échanges avant l'ouverture du marché après avoir publié des résultats meilleurs que prévu pour le troisième trimestre. Le fournisseur de logiciels d'engagement client a enregistré un chiffre d'affaires de 191 millions de dollars , dépassant les estimations consensuelles de 184 millions de dollars suivies par LSEG. Le bénéfice ajusté s'est établi à 0,06 dollar par action , conformément aux attentes, mais c'est la nette dynamique du chiffre d'affaires qui a alimenté la hausse.

GameStop a reculé d'environ 6 % après avoir publié ses résultats du troisième trimestre, qui ont mis en évidence la faiblesse persistante de son chiffre d'affaires. Le détaillant a annoncé un bénéfice par action ajusté de 0,24 dollar pour un chiffre d'affaires de 821 millions de dollars , ce qui est inférieur aux prévisions d'au moins un analyste, qui tablait sur plus de 900 millions de dollars . Ces chiffres soulignent les difficultés persistantes de la société à stabiliser son activité principale malgré les mesures de réduction des coûts.

Blue Owl Capital a gagné environ 3 % après que Raymond James ait relevé la note du titre de « Market Perform » à « Strong Buy » . L'analyste Wilma Burdis a noté que les risques de rachat semblent « gérables », ajoutant que la société est en mesure de répondre aux demandes de retrait, ce qui élimine un facteur clé qui pesait sur le sentiment. Cracker Barrel a vu son action chuter d'environ 9 % après la clôture de la bourse, à la suite de la publication de revenus trimestriels inférieurs aux prévisions. La société a généré 797,2 millions de dollars , soit légèrement moins que les 800,3 millions de dollars attendus par les analystes interrogés par FactSet. Malgré ces revenus décevants, Cracker Barrel a annoncé une perte ajustée moins importante que prévu.

a vu son action chuter d'environ après la clôture de la bourse, à la suite de la publication de revenus trimestriels inférieurs aux prévisions. La société a généré , soit légèrement moins que les attendus par les analystes interrogés par FactSet. Malgré ces revenus décevants, Cracker Barrel a annoncé une perte ajustée moins importante que prévu. GE Vernova a bondi, le géant de l'énergie ayant enregistré une hausse de 8 % après avoir annoncé que son chiffre d'affaires pour 2025 tendait vers le haut de sa fourchette prévisionnelle. La société a également doublé son dividende trimestriel, le portant de 25 cents par action à 50 cents par action. Source: xStation5 Source: xStation5 Aperçu de la Fed La Fed devrait procéder à une baisse de taux de 25 points de base, sa troisième consécutive. On s'attend à un message accommodant, mais à un graphique en points plutôt haussier qui pourrait limiter la reprise initiale. Les indications sur le bilan (achat de bons du Trésor) sont discrètement favorables à la liquidité et aux actifs à risque. Le véritable moteur du marché ne sera pas la baisse elle-même, mais le degré d'accommodation du discours de Powell et le degré de division apparent au sein du comité. La faiblesse du Beige Book et des données ADP sur l'emploi donne à M. Powell la possibilité de justifier un assouplissement. Lors de la conférence de presse, il devrait : Souligner le ralentissement du marché du travail

Souligner la pression inflationniste limitée

Reconnaître que certains responsables s'opposent toujours à de nouvelles baisses Ce mélange - message accommodant mais reconnaissance des faucons - est essentiel pour le sentiment de risque. Un FOMC divisé : dissensions visibles et « silencieuses » Une dissidence ouverte était attendue (Schmid, de Kansas City, favorable à l'absence de baisse).

Jusqu'à cinq décideurs politiques pourraient discrètement signaler qu'ils ne souhaitent pas de baisse via le graphique en points. Cette dynamique « minorité belliciste contre coalition Powell accommodante » façonnera l'interprétation du marché quant à la voie à suivre. Graphique en points actualisé : pas aussi accommodant que le souhaitent les marchés ? La Fed devrait s'en tenir à : une baisse de 75 points de base en 2025

une seule baisse de 25 points de base en 2026

une autre baisse de 25 points de base en 2027 Les marchés anticipent actuellement un assouplissement beaucoup plus important. Tout écart entre les points de la Fed et les anticipations du marché est un facteur de volatilité, en particulier pour : les taux américains (2 ans, 5 ans)

les paires de devises USD

les actions sensibles à la duration (technologie, croissance) 5. Amélioration des perspectives d'inflation et ralentissement du marché du travail : un élément accommodant Le PCE de base pour 2025 devrait être révisé à la baisse à 2,9 % (contre 3,1 %). Baisse de l'inflation + hausse des prévisions de chômage = une trajectoire d'assouplissement plus défendable. Les prévisions de chômage pour 2026 sont légèrement revues à la hausse, et le communiqué soulignera : Un taux de chômage supérieur à la tendance

Un net ralentissement des indicateurs du marché du travail Cette évolution vers une gestion des risques liés à l'emploi renforce le discours accommodant. Politique de bilan : discrète mais importante À partir de janvier 2026, la Fed devrait : Commencer à acheter des bons du Trésor (environ 10 à 15 milliards de dollars par mois)

(environ 10 à 15 milliards de dollars par mois) Viser à maintenir des réserves « abondantes », car elles sont actuellement proches de la « pénurie » Il s'agit essentiellement d'un lent abandon de la QT, favorable à : Les conditions de liquidité

Les marchés monétaires

Les actifs à risque de manière plus générale Il s'agit d'un facteur haussier latent pour les actions et le crédit. Déclaration du FOMC : changements minimes (mais avec une ligne plus modérée sur l'inflation) Les formulations clés devraient changer comme suit : L'inflation « reste quelque peu élevée » , abandonnant la formulation précédente « a augmenté »

, abandonnant la formulation précédente « a augmenté » Reconnaissance d'un ralentissement du marché du travail

Insistance continue sur l'augmentation des risques de baisse de l'emploi — principale justification de l'assouplissement Les marchés devraient interpréter cela comme une attitude progressivement plus accommodante. La capacité de Powell à créer un consensus sera déterminante pour la réaction des marchés Même si Powell fait peut-être partie de la minorité de ceux qui souhaitent une nouvelle baisse l'année prochaine, la faiblesse des données récentes renforce sa position. Si Powell parvient à projeter une image d'unité malgré les poches de hawkishness au sein de la Fed, les marchés interpréteront cela comme suit : Des taux bas pendant plus longtemps sont toujours envisageables

Si la division semble trop marquée : Les rendements à court terme pourraient augmenter, le dollar américain pourrait rebondir

La baisse de 25 points de base est prise en compte — le ton détermine la réaction. Les prévisions de croissance plus forte et de baisse de l'inflation pourraient encore soutenir le moral à Wall Street. Source: Bloomberg Finance L.P

