Qu’est-ce qui influence actuellement le taux de change AUD/USD ? La paire AUD/USD progresse aujourd’hui, les dynamiques de marché étant principalement façonnées par des facteurs macroéconomiques provenant à la fois de l’Australie et des États-Unis. La paire évolue actuellement dans une fourchette de 0,6520–0,6540 USD par dollar australien.

L’inflation persistante et élevée en Australie renforce les attentes selon lesquelles la Reserve Bank of Australia ne se précipitera pas pour réduire les taux d’intérêt, ce qui soutient la valeur de la devise australienne.

Dans le même temps, le dollar américain s’affaiblit, les investisseurs intégrant de plus en plus l’hypothèse d’un virage prochain de la Réserve fédérale vers une politique monétaire plus accommodante. La combinaison de ces facteurs contribue à maintenir la tendance haussière de la paire AUD/USD. Source: xStation5 Qu’est-ce qui motive l’AUD/USD aujourd’hui ? Inflation élevée en Australie et politique de la RBA Les dernières données d’inflation en provenance d’Australie ont de nouveau surpris les marchés par leur vigueur, montrant que les pressions sur les prix restent nettement plus élevées que prévu. L’inflation sous-jacente demeure également au-dessus de la cible de la banque centrale, renforçant la conviction des investisseurs que la RBA n’assouplira probablement pas sa politique monétaire dans un avenir proche.

Le maintien des taux d’intérêt à un niveau élevé crée des conditions favorables à un renforcement supplémentaire de l’AUD. Les données d’inflation ont également amélioré le tableau technique, augmentant la demande des investisseurs pour la devise australienne. Hausse des attentes de baisses de taux par la Fed et affaiblissement du dollar américain Dans l’environnement macroéconomique américain, les attentes grandissent quant à un virage prochainement plus accommodant de la Réserve fédérale. La probabilité croissante d’une baisse de taux réduit l’attrait du dollar américain, ce qui soutient à son tour les devises des pays développés, comme l’AUD.

Cette divergence des perspectives de politique monétaire entre les deux banques centrales joue actuellement en faveur de l’Australie. Un soutien supplémentaire provient de l’amélioration du sentiment global, qui encourage les flux vers les devises plus sensibles au cycle économique.

