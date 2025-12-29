Les trois marchés à surveiller cette semaine (29.12.25)

Argent : Le métal reste porté par un déficit structurel et des risques géopolitiques élevés, avec une fin d’année partagée entre prises de bénéfices et poursuite du rallye.

Points clés EURUSD : Les minutes du FOMC constituent le principal catalyseur de fin d’année, susceptibles de clarifier l’orientation du dollar dans un contexte de messages monétaires encore ambigus.

Argent : Le métal reste porté par un déficit structurel et des risques géopolitiques élevés, avec une fin d’année partagée entre prises de bénéfices et poursuite du rallye.

US500 : Malgré les rééquilibrages de fin d’année, la dynamique reste positive après de nouveaux records, soutenue par une saisonnalité historiquement favorable à l’approche de janvier.

Alors que nous entrons dans les derniers jours de 2025 et le début de 2026, le passage à la nouvelle année — généralement marqué par une faible activité — s’accompagnera cette fois d’un calendrier économique étonnamment chargé. Parmi les publications notables figurent le rapport hebdomadaire reporté sur les stocks de pétrole ainsi que les minutes du FOMC. Bien cette semaine corresponde au premier vendredi du mois, le rapport sur l’emploi américain (NFP) a été repoussé. Avec la fermeture des principales places boursières les 31 décembre et 1er janvier, les investisseurs devraient concentrer leur attention sur l’EURUSD, l’argent et l’US500. EURUSD Les prochains jours verront la publication de plusieurs indicateurs macroéconomiques américains : les ventes de logements en attente lundi, les demandes initiales d’allocations chômage mercredi, ainsi que les PMI manufacturiers définitifs de décembre pour la zone euro et les États-Unis vendredi. En raison du jour férié du 31 décembre (mercredi), la publication des minutes de la réunion du FOMC de décembre a été avancée à mardi. Il s’agira d’un événement clé pour le dollar américain. La communication ayant suivi la dernière décision de la Fed est restée ambiguë, marquée à la fois par une forte division au sein du comité et par des prévisions laissant entrevoir de nouvelles baisses de taux. Les minutes pourraient permettre de déterminer laquelle de ces forces pèsera le plus sur la valorisation du billet vert. ARGENT Une incertitude géopolitique extrême et un déficit structurel de l’offre ont fait de l’argent le leader incontesté parmi les grandes classes d’actifs en 2025. Les perspectives de fin d’année sont particulièrement intéressantes : certains investisseurs pourraient procéder à des prises de bénéfices, tandis que d’autres chercheront à accompagner la dynamique haussière agressive. Si les données américaines et les minutes du FOMC restent pertinentes, la trajectoire de l’argent pourrait être davantage influencée par l’évolution des négociations de paix entre l’Ukraine et la Russie ainsi que par le statut du blocus naval américain du Venezuela. US500 Une année 2025 agitée s’achève sur une note optimiste pour les contrats à terme sur le principal indice actions américain. L’US500 a inscrit de nouveaux plus hauts historiques avant la trêve de Noël, tandis que l’indice technologique US100 continue de sous-performer. Comme sur le marché des métaux précieux, les futures indices pourraient être affectés par des rééquilibrages de portefeuilles de fin d’année. Néanmoins, la saisonnalité demeure favorable : la seconde moitié de décembre est historiquement positive pour les actions américaines, et le marché s’approche désormais de janvier, statistiquement l’un des mois les plus solides en termes de rendement moyen.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."