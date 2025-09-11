Graphique du jour - Bitcoin (11/09/2025)

Hier, le Bitcoin a dépassé sa résistance à court terme autour de 113 000 dollars, dépassant simultanément le retracement de Fibonacci de 23,6 % de sa dernière impulsion baissière majeure. Ce mouvement fait suite à une rupture de la correction baissière début septembre, qui a annulé la formation potentielle d'un double sommet au-dessus du niveau de 120 000 dollars. L'un des principaux moteurs de cette reprise est l'anticipation d'une baisse plus importante des taux par la Fed, qui pourrait entraîner un affaiblissement du dollar. Bien que la paire EURUSD ait finalement reculé sous le niveau de 1,1700, la possibilité d'une baisse plus agressive pourrait peser sur le dollar. Les données d'inflation PPI publiées hier ont alimenté les espoirs d'une baisse plus importante, et aujourd'hui, à 13h30 BST, nous obtiendrons les chiffres cruciaux de l'inflation CPI. Alors que l'inflation devrait atteindre 2,9 % en glissement annuel en raison des droits de douane, un indice PPI plus faible pourrait suggérer une pression à la hausse moins forte que prévu. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Quels autres facteurs pourraient alimenter la dynamique du Bitcoin ? Entrées dans les ETF : les ETF Bitcoin ont enregistré des entrées de plus de 750 millions de dollars le mercredi 10 septembre.

les ETF Bitcoin ont enregistré des entrées de plus de 750 millions de dollars le mercredi 10 septembre. Les entrées nettes pour septembre ont déjà dépassé le milliard de dollars, inversant les sorties observées en août.

Accumulation par les baleines : les données on-chain révèlent une accumulation « massive » par les investisseurs « baleines » en août, s'élevant à environ 3 milliards de dollars. Le nombre d'adresses détenant au moins 100 BTC a atteint le chiffre record de 19 130, dépassant le précédent pic de 2017.

Réduction de l'offre sur les bourses : l'offre disponible de bitcoins sur les bourses est en baisse. Le bitcoin représente désormais moins de 11 % des cryptomonnaies sur les bourses, son niveau le plus bas depuis 2018. Environ 70 % de l'offre totale de bitcoins n'a pas changé de mains depuis au moins un an, ce qui indique une accumulation par les investisseurs à long terme.

Adoption par les entreprises : un nombre croissant d'entreprises choisissent de détenir une partie de leurs actifs en bitcoins. Selon les données d'AInvest, les entreprises et les institutions connexes (ETF, gouvernements, etc.) détiennent désormais 3,7 millions de BTC.

un nombre croissant d'entreprises choisissent de détenir une partie de leurs actifs en bitcoins. Selon les données d'AInvest, les entreprises et les institutions connexes (ETF, gouvernements, etc.) détiennent désormais 3,7 millions de BTC. Réduction de l'effet de levier : les données de Glassnode indiquent que le ratio de levier utilisé pour le trading de bitcoins a considérablement diminué cette année, ce qui suggère un passage de la spéculation à une allocation institutionnelle à long terme.

