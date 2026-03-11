Points clés Chiffre d’affaires 2025 : 9,9 milliards € (+29%)

Profit : 1,84 milliard € (+33%)

Carnet de commandes : 63,76 milliards € (+36%)

Marge opérationnelle : 18,5%

L’action recule d’environ 6% après la publication

Le groupe allemand de défense Rheinmetall a publié des résultats solides pour l’année 2025. Malgré une forte croissance du chiffre d’affaires, une amélioration significative des marges et des perspectives optimistes, le marché a réagi négativement, entraînant une baisse d’environ 6% du cours de l’action. Cette réaction s’explique principalement par des attentes très élevées des investisseurs, déjà intégrées dans la valorisation du titre. 📊 Des résultats 2025 solides Rheinmetall affiche une forte croissance sur l’ensemble de ses indicateurs financiers. Principaux chiffres : Chiffre d’affaires : 9,9 milliards € (+29% sur un an)

Bénéfice : 1,84 milliard € (+33%)

Marge opérationnelle : 18,5%

Carnet de commandes : 63,76 milliards € (+36%) Pour une entreprise industrielle, ces performances restent particulièrement solides. Cependant, les investisseurs anticipaient encore davantage. Les attentes du marché se situaient autour de : 10,2 milliards € de chiffre d’affaires

plus de 1,9 milliard € de bénéfice Avec un ratio P/E compris entre 90 et 100, la valorisation du groupe laisse peu de place à la déception, même mineure. 🏭 Performance par division Land Systems Revenus : 4,9 milliards € (+31,7%)

Profit : 0,58 milliard € (+37,2%)

Marge : 11,7% Cette division regroupe notamment les véhicules blindés et les plateformes terrestres. Weapons & Ammunition Revenus : 3,5 milliards € (+26,9%)

Profit : 1,03 milliard € (+31,2%)

Marge : 29,3% Il s’agit du segment le plus rentable du groupe. Electronics Revenus : 2,5 milliards € (+45,1%)

Profit : 0,36 milliard € (+68,1%)

Marge : 14,6% Cette division enregistre la croissance la plus rapide, notamment grâce aux systèmes électroniques militaires. 💰 Politique de dividende Rheinmetall a annoncé un dividende de 11,5 € par action. Cela correspond à : un taux de distribution de 45,5% du bénéfice net

une hausse de 42% du dividende par rapport à l’année précédente. 📈 Des perspectives très ambitieuses pour 2026 La direction du groupe reste très optimiste. Pour 2026, Rheinmetall prévoit : plus de 14 milliards € de chiffre d’affaires

une marge opérationnelle proche de 19% Cela impliquerait un EBIT supérieur à 2,6 milliards €. 🌍 Le contexte géopolitique soutient la demande Lors de la présentation des résultats, la direction n’a pas hésité à évoquer les tensions géopolitiques actuelles, notamment le conflit avec l’Iran. Selon l’entreprise, plusieurs de ses produits sont particulièrement bien positionnés : systèmes de défense aérienne

moteurs pour missiles balistiques

drones de combat Le groupe estime que les armées occidentales doivent combler un déficit croissant de capacités militaires, ce qui pourrait soutenir la demande à long terme. 📊 Analyse technique : un mouvement cyclique Source: xStation5 Historiquement, l’action Rheinmetall évolue souvent par cycles haussiers et correctifs. Cependant, le titre évolue dans un canal de prix bien défini, suggérant : une valorisation fondamentale solide

mais également des limites structurelles à court terme. La correction actuelle pourrait donc refléter davantage un ajustement technique et de valorisation qu’un changement de perspective fondamentale. En résumé, Rheinmetall affiche des performances financières impressionnantes pour une entreprise industrielle. Toutefois, la réaction négative du marché montre à quel point les attentes étaient élevées. Avec une valorisation déjà tendue, la moindre déception peut entraîner une correction, même lorsque les résultats restent objectivement solides. ❓ FAQ Pourquoi l’action Rheinmetall baisse-t-elle malgré de bons résultats ?

Les attentes du marché étaient encore plus élevées, ce qui provoque une réaction négative. Quelle est la croissance du chiffre d’affaires en 2025 ?

Le chiffre d’affaires a augmenté de 29%, atteignant 9,9 milliards d’euros. Quel est le carnet de commandes de l’entreprise ?

Il s’élève à 63,76 milliards d’euros, en hausse de 36%. Pourquoi la demande pour Rheinmetall pourrait-elle rester forte ?

Les tensions géopolitiques et le réarmement des armées occidentales soutiennent la demande pour ses systèmes militaires.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."