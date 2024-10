Graphique du jour - Bitcoin (16.10.2024)

Le Bitcoin atteint les 67 782 $ alors que l'intérêt institutionnel pour la cryptomonnaie atteint de nouveaux sommets. Cette montée s'accompagne d'une activité record sur les contrats à terme et les ETF Bitcoin, indiquant une adoption croissante de la cryptomonnaie par le grand public. Principaux facteurs influençant le prix du Bitcoin : Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'intérêt ouvert pour les contrats à terme Bitcoin sur le CME a atteint un record de 172 430 BTC (11,6 milliards de dollars).

Les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis ont enregistré plus d'un milliard de dollars d'entrées nettes au cours des trois derniers jours de négociation.

Le iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock a enregistré des entrées quotidiennes de 288,84 millions de dollars. Le graphique montre une tendance haussière claire du prix du Bitcoin depuis début octobre, coïncidant avec la hausse des flux cumulés des ETF. Cette corrélation suggère que l'accès institutionnel accru via les ETF joue un rôle majeur dans la hausse du Bitcoin. Les acteurs du marché actifs et directs sont à l'origine de la croissance des contrats à terme du CME, avec 85 623 BTC détenus. Ce niveau d'implication institutionnelle rappelle celui de mars 2024, lorsque le Bitcoin avait atteint son précédent record historique. Une activité accrue est observée autour de l'échéance des contrats à terme de novembre, coïncidant avec l'élection américaine. Certains analystes estiment que les chances croissantes de réélection de Donald Trump pourraient créer un environnement favorable au Bitcoin. Cependant, les participants au marché doivent rester attentifs à la volatilité potentielle liée à l'élection américaine et aux éventuels développements réglementaires susceptibles d'affecter l'implication institutionnelle. Le Bitcoin est actuellement à seulement 9 % de son record historique, d'environ 73 800 $. La pérennité de cette hausse dépendra probablement des flux continus dans les ETF et les marchés à terme Bitcoin, ainsi que des facteurs macroéconomiques plus larges affectant l'appétit pour le risque. À mesure que le Bitcoin approche de son sommet historique, les traders et investisseurs doivent rester vigilants face à des prises de bénéfices ou des corrections à court terme, tout en considérant les implications à long terme de l'adoption institutionnelle croissante sur le rôle du Bitcoin dans l'écosystème financier mondial. Bitcoin (intervalle D1) Le Bitcoin teste actuellement la bande supérieure de Bollinger, et s'il parvient à la franchir, le prix pourrait retester le sommet historique de 69 900 $. Il a réussi à rester au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci de 78,6 %, qui servait auparavant de forte résistance. Le RSI affiche une forte divergence haussière avec des hauts et des bas plus élevés, s'approchant du territoire de surachat. Historiquement, lorsque le RSI approche du niveau 70, cela a souvent conduit à des corrections de prix. Cependant, si le RSI entre en territoire de surachat, l'action sur le prix pourrait devenir très haussière, comme observé lors des précédentes hausses. Le MACD signale également une divergence haussière, renforçant davantage le potentiel de hausse. Un échec à franchir le niveau de Fibonacci de 78,6 % pourrait offrir une opportunité aux baissiers de reprendre le contrôle.

