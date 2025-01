Graphique du jour - BITCOIN (23.01.2025)

Malgré les signaux positifs émanant de la nouvelle administration américaine, nous observons des baisses sur le marché du BITCOIN et sur presque l’ensemble du marché des cryptomonnaies, avec SOLANA en perte de près de 5 %. La raison de cette évolution semble être le manque de communication concernant la création d’une réserve stratégique de Bitcoin. L’absence d’informations claires sur la question de savoir si les États-Unis accepteront réellement de « concentrer 1 million de BTC supplémentaires sur le marché » empêche le marché de se stabiliser face à des annonces concernant la mise en place de nouvelles régulations favorables pour le secteur, ou même l’activité d'investissement du groupe World Liberty Financial de la famille Trump.

Par ailleurs, la forte demande provenant des ETFs ne semble pas suffire à stopper le retour progressif du marché BTC vers une « aversion au risque ». Lors de la séance d'hier, les ETFs ont accumulé près de 250 millions de dollars en BTC, ralentissant les flux nets après une forte série d'achats qui dure depuis cinq séances.

Cependant, un changement de sentiment pourrait intervenir à tout moment, dès lors que la nouvelle administration communiquera davantage sur la réserve stratégique de BTC. Nous savons aujourd'hui que la nouvelle direction de la SEC a nommé un groupe spécial de régulateurs qui sera chargé de créer un cadre réglementaire transparent pour les entreprises de cryptomonnaies. Graphique du BITCOIN (intervalle D1) Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Le prix du Bitcoin recule de 2 % aujourd’hui, se rapprochant de 8 % sous ses niveaux historiques supérieurs à 109 000 $. En analysant le graphique, nous constatons une formation potentiellement baissière en double sommet. Le prix a touché l’EMA100 (ligne noire), après quoi il a rebondi dynamiquement de près de 20 %. Actuellement, le niveau de support clé se situe autour du seuil psychologique de 100 000 $ et 98 000 $, où se trouvent l'EMA50 (ligne orange) et le retracement de Fibonacci à 23,6 % de l’impulsion haussière du 5 novembre. La moyenne des traders à court terme se situe désormais à 90 000 $, fournissant un fort support à moyen terme. D'autre part, la zone autour de 107 000 – 109 000 $ constitue une résistance clé, au-dessus de laquelle la route vers les 120 000 $ pourrait s'ouvrir.

Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."