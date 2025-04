Graphique du jour - Bitcoin (23.04.2025)

Au cours des deux dernières séances, le Bitcoin a progressé de plus de 11 %, passant d’environ 84 000 USD à plus de 94 000 USD actuellement. Ce fort rebond a été alimenté à la fois par des nouvelles positives en provenance du secteur des cryptomonnaies et par des évolutions macroéconomiques liées à l’attitude plus conciliante de Donald Trump à l’égard des droits de douane. Cependant, la force relative du Bitcoin était déjà visible auparavant, alors que les indices traditionnels atteignaient de nouveaux creux, tandis que le marché des cryptos restait en consolidation, signalant une forte pression vendeuse suivie d’une demande institutionnelle continue. Les principaux catalyseurs haussiers de la semaine passée, spécifiques au marché crypto, incluent notamment la nomination du nouveau président de la SEC, Paul Atkins. En outre, le projet de loi à venir sur la régulation des stablecoins aux États-Unis exerce une pression croissante sur d’autres régions comme l’Union européenne pour qu’elles prennent des mesures similaires. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Ouvrir un compte démo Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile 📈 Facteurs clés du marché : Paul Atkins, partisan de longue date des cryptomonnaies, a officiellement pris ses fonctions en tant que 34e président de la SEC, nommé par le président Trump.

Atkins apporte une connaissance approfondie des actifs numériques et promet une approche « rationnelle, cohérente et fondamentale » de la régulation crypto — en contraste marqué avec la politique restrictive précédente fondée sur l’application coercitive des règles.

Sous sa direction, des approbations d’ETF plus rapides et des règles plus claires sont attendues, ouvrant potentiellement la voie à des investissements institutionnels massifs dans les actifs numériques.

L’administration Trump assouplit également sa position sur les droits de douane et laisse entendre une approche plus coopérative dans les négociations internationales, apaisant les craintes des investisseurs quant au protectionnisme et à la fragmentation des marchés. 🌐 Impact mondial : La Banque centrale européenne s’inquiète et avertit que les réformes pro-croissance aux États-Unis pourraient entraîner une fuite des capitaux financiers hors de l’UE.

Les tensions montent à Bruxelles entre la BCE et la Commission européenne sur la question de savoir si le règlement MiCA de l’UE est suffisamment solide pour empêcher une fuite de capitaux vers les dollars numériques américains (stablecoins).

Avec les projets de loi américains à venir tels que STABLE et GENIUS, les prévisions anticipent une croissance de l’offre de stablecoins jusqu’à 2 000 milliards USD d’ici 2028, suscitant des inquiétudes quant aux sorties de capitaux de l’Europe vers les États-Unis. Le Bitcoin franchit successivement des niveaux de résistance clés et, en seulement deux séances de cotation, a effacé les pertes des trois derniers mois. Actuellement, du point de vue de l’analyse technique, le facteur le plus important est le maintien des cours au-dessus du seuil des 92 000–93 000 USD. Source: xStation 5

