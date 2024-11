Graphique du jour - BITCOIN (26.11.2024)

Le Bitcoin a chuté de près de 8 % aujourd'hui, passant de plus de 99 000 $ à 92 000 $ ; hier, les ETF ont enregistré des sorties nettes record de 438 millions de dollars, les plus importantes depuis plusieurs mois.

Avec Bitcoin, Ethereum perd également du terrain, testant actuellement le seuil des 3 300 $. Cependant, la plupart des altcoins connaissent des baisses limitées.

L'action de Microstrategy (MSTR.US) a déjà souffert d'une baisse d'environ 30 % par rapport à son sommet, perdant 6,5 % lors des échanges préalables à l’ouverture. La récente annonce d'un nouvel achat de plus de 55 000 BTC par Michael Saylor est passée inaperçue sur le marché, et Bitcoin perd néanmoins environ 8 % par rapport à son pic historique. Cependant, après de telles hausses dynamiques, les corrections ont généralement été plus profondes, représentant environ 20 % lors des marchés haussiers. La valeur des options sur BTC, sur la bourse CME, a chuté de près de 11 % au cours des dernières 24 heures, pour atteindre 19 milliards de dollars, ce qui, combiné à l'activité des ETF, indique que la vente massive est en grande partie due aux dérivés et au processus de désendettement d'un marché extrêmement optimiste ces derniers temps. Cardano baisse également ; cependant, le projet perd déjà presque 6 % et s'est replié à 0,9 $ après avoir atteint un sommet à 1,12 $. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Bitcoin (intervalle D1) Un scénario baissier suggérerait un test de la zone autour de 80 000 $, avec une pression pour effacer le mouvement haussier initié par la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine. Nous pouvons voir que le niveau des 80 000 $ par BTC est important, non seulement en raison du retracement de 38,2 % de la récente impulsion haussière, mais aussi de la moyenne mobile exponentielle sur 50 périodes (ligne orange). Le premier support important se situera dans la zone entre 90 000 $ et 91 000 $, à partir de laquelle la demande pourrait de nouveau tenter de faire remonter les prix près de la résistance psychologique au niveau des 100 000 $. Une offre plus importante provenant des ETF indique que la pression de vente des investisseurs à long terme, dominant les ventes au comptant (toujours négociées avec des rendements élevés), n'a pas trouvé de demande suffisante. La vente de ce groupe, ces dernières semaines, a été significativement « amortie » par les achats de BTC effectués par les ETF. Source: xStation5

