Graphique du jour - Bitcoin (29.10.2024)

Statistiques clés du marché : L'intérêt ouvert des contrats à terme sur le bitcoin sur le CME a atteint un record de 171 939 BTC (12,2 milliards de dollars).

Les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis ont enregistré des entrées nettes de plus d'un milliard de dollars au cours des trois derniers jours de bourse.

L'iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock est en tête avec 315,2 millions de dollars d'entrées quotidiennes. Le bitcoin continue de faire preuve d'une force remarquable en atteignant 71 000 dollars et en s'approchant de son record historique de 73 700 dollars, grâce à un intérêt institutionnel sans précédent et à l'optimisme croissant du marché. L'envolée du cours intervient dans un contexte idéal de catalyseurs positifs, notamment une activité record des ETF et une spéculation politique croissante autour des prochaines élections américaines. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'élan institutionnel : BlackRock IBIT Afflux quotidien : 315,19 millions de dollars

Accumulation de baleines : 173 000 BTC en 2024 Le paysage institutionnel s'est radicalement transformé, les ETF Bitcoin au comptant basés aux États-Unis continuant d'attirer des capitaux substantiels. L'IBIT de BlackRock mène la charge, démontrant l'appétit croissant des institutions financières traditionnelles. Cette pression d'achat soutenue a créé une base solide pour l'appréciation des prix, tandis que le marché des produits dérivés montre une confiance croissante à travers l'augmentation de l'intérêt ouvert du CME. Le sentiment du marché a été fortement influencé par les prochaines élections américaines, les marchés de prédiction affichant de fortes probabilités d'un résultat favorable aux crypto-monnaies. Cette toile de fond politique, combinée à la force technique et au soutien institutionnel, a créé un puissant élan haussier sur le marché. Le marché plus large des crypto-monnaies affiche une santé robuste, la capitalisation totale du marché augmentant de manière significative. Les volumes d'échange ont doublé, ce qui témoigne d'une participation accrue des particuliers et des institutions. Le secteur des mèmes, mené par le Dogecoin, s'est montré particulièrement dynamique, reflétant peut-être une plus grande appétence pour le risque chez les participants au marché. Les perspectives à long terme de VanEck restent particulièrement optimistes, avec des projections suggérant que le bitcoin pourrait atteindre 2,9 millions de dollars d'ici 2050, sur la base de l'adoption potentielle par les banques centrales et de l'intégration dans les systèmes de règlement des échanges mondiaux. Toutefois, les investisseurs doivent rester attentifs aux risques à court terme, notamment les prises de bénéfices potentielles aux niveaux de résistance et les facteurs macroéconomiques tels que les décisions politiques de la Réserve fédérale. La particularité de ce rallye a été la force motrice institutionnelle évidente, contrastant avec les mouvements précédents menés par les particuliers. L'afflux soutenu d'ETF fournit une base plus stable pour l'appréciation des prix, indiquant potentiellement une structure de marché mature qui pourrait soutenir la stabilité et la croissance des prix à plus long terme. Bitcoin (intervalle D1) Hier, le bitcoin a franchi les niveaux de résistance clés aux sommets de juillet et de mai de 68 762 $ et 69 651,6 $, s'approchant maintenant du sommet de juin de 71 065 $. Il est actuellement à moins de 4% de son plus haut historique et se maintient près du pic hebdomadaire à 69 651,6 $. Le RSI suggère une marge de progression supplémentaire, soutenue par la récente divergence haussière du MACD. En outre, un croisement en or a été confirmé dimanche lorsque la SMA de 50 jours a dépassé la SMA de 200 jours. Source: xStation

