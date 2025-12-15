Graphique du jour : CHN.cash (15/12/2025)

Les contrats à terme sur l'indice Hang Seng China Enterprises (HSCEI ; CHN.cash) ont reculé de près de 0,7 %, le sentiment étant affecté à la fois par la récente correction des valeurs technologiques à Wall Street et par une nouvelle série de données économiques chinoises plus faibles que prévu. La détérioration continue du marché immobilier continue de peser sur la demande des consommateurs et se répercute de plus en plus sur l'activité des entreprises, celles-ci réduisant leurs dépenses d'investissement. CHN.cash trade actuellement sous ses trois moyennes mobiles exponentielles clés sur le graphique quotidien (EMA10, EMA30, EMA100), ce qui indique une dynamique très baissière. Les contrats à terme trade autour du niveau de soutien critique proche de 8 890, et une chute sous la zone tampon jaune (8 825-8 890) pourrait déclencher de nouvelles ventes. À la hausse, l'annonce de nouvelles mesures de relance, associée à un rebond vers l'EMA100, pourrait aider l'indice à surmonter la pression vendeuse et à se stabiliser. Source : xStation5 Quels sont les facteurs qui influencent CHN.cash aujourd'hui ? Ventes au détail, consommation et immobilier : L'activité des consommateurs reste modérée (1,3 % en glissement annuel contre 2,8 % prévu), car le ralentissement prolongé du marché immobilier continue d'éroder la richesse et la confiance des ménages. La baisse des prix de l'immobilier et la contraction des investissements immobiliers se traduisent par une baisse des dépenses, les ventes au détail étant inférieures aux attentes et les automobiles constituant un frein important après la suspension des primes à la reprise. Les autorités ont signalé leur soutien à la consommation, mais les mesures politiques prises jusqu'à présent ont été ciblées et insuffisantes pour redresser sensiblement le moral des consommateurs.

Faiblesse des investissements : les investissements en immobilisations ont reculé très plus fortement que prévu (-2,6 %), sous l'effet de la baisse accentuée des investissements immobiliers et de la prudence des dépenses du secteur privé. Le désendettement des promoteurs immobiliers, la faible visibilité de la demande et l'absence de mesures de relance budgétaire à grande échelle ont pesé sur les dépenses d'investissement. Bien que Pékin ait promis un soutien budgétaire supplémentaire et l'émission d'obligations spéciales, les marchés restent sceptiques quant au calendrier et à l'ampleur des mesures qui seront effectivement mises en œuvre.

Production industrielle : La croissance de la production industrielle a ralenti pour atteindre son rythme le plus faible depuis août (4,8 % contre 5 % prévu), reflétant la faiblesse de la demande intérieure et les efforts visant à réduire l'offre excédentaire dans certains secteurs. La demande extérieure a apporté un soutien partiel, mais la faiblesse de la consommation et des investissements nationaux limite la dynamique. Sans un assouplissement politique plus important pour relancer la demande, l'activité manufacturière risque de perdre encore de son élan dans les mois à venir.

