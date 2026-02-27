Graphique du jour : consolidation de l'EURUSD avant la publication des données macroéconomiques européennes et américaines

La paire EUR/USD s'échange actuellement autour de 1,1793. Le marché affiche une volatilité modérée, réagissant aux dernières données macroéconomiques européennes et à la publication prochaine de l'IPP américain. La paire reste en consolidation, les impulsions provenant des données sur l'inflation et des signaux de politique monétaire étant trop limitées pour déclencher une cassure décisive. Les investisseurs restent prudents, surveillant à la fois le sentiment d'aversion au risque et les anticipations concernant les prochaines décisions de la BCE et de la Fed. Source: xStation5 Quels sont les facteurs qui influencent aujourd'hui le cours EUR/USD ? Données sur l'inflation et le PIB en Europe Aujourd'hui, les chiffres préliminaires de l'inflation à la consommation ont été publiés en France et en Espagne. En France, l'IPC a augmenté de 0,7 % en glissement mensuel et de 1,0 % en glissement annuel en février, tandis que l'IPCH a progressé de 0,8 % en glissement mensuel et de 1,1 % en glissement annuel, dépassant les prévisions, ce qui suggère une légère accélération des pressions sur les prix. En Espagne, l'IPC a augmenté de 2,3 % en glissement annuel et l'IPCH de 2,5 % en glissement annuel, dépassant également les attentes. Parallèlement, le PIB français du quatrième trimestre s'est établi à 0,2 % en glissement trimestriel, les dépenses de consommation ayant augmenté de 0,5 % en glissement mensuel, confirmant une croissance économique stable, quoique modérée. En Allemagne, le marché attend les chiffres officiels de l'IPCH et de l'IPC à 14h00 CET. Les données précédentes provenant des différents États suggèrent un léger ralentissement des pressions sur les prix, l'inflation annuelle restant autour de 2,1 % en glissement annuel, ce qui maintient l'euro dans une zone de soutien modéré avant les réactions potentielles de la BCE. L'IPP et la situation aux États-Unis L'indice américain des prix à la production (IPP) sera publié à 14h30 CET. Les prévisions indiquent un ralentissement du taux de croissance à +0,3 % en glissement mensuel, contre +0,5 % précédemment, avec une croissance annuelle attendue autour de +2,6 % en glissement annuel. Si les chiffres sont conformes ou inférieurs aux attentes, le dollar pourrait s'affaiblir, soutenant l'EUR/USD ; des données supérieures aux attentes pourraient avoir l'effet inverse. Sentiment d'aversion au risque et réactions des marchés Malgré la hausse modérée de l'euro par rapport au dollar, les marchés restent prudents avant la publication de données clés en Allemagne et aux États-Unis. L'EUR/USD continue de se négocier en consolidation autour de 1,1793, avec des fluctuations à court terme limitées. Attentes vis-à-vis de la Fed et de la BCE Les marchés comptent sur la relative indépendance du nouveau président de la Fed et s'attendent à ce que les taux ne soient pas abaissés brusquement. Cela soutient quelque peu le dollar, mais limite les mouvements soudains du marché, notamment une forte appréciation de l'USD par rapport à l'euro. Parallèlement, la stabilité de l'inflation et des données du PIB en Europe suggère que la BCE continuera à adopter une approche prudente en matière d'ajustements des taux d'intérêt.

