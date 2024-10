Graphique du jour - DE40 (23.09.2024)

Les dernières données économiques en provenance d'Allemagne et de la zone euro ont dressé un tableau sombre, avec des indices PMI manufacturier et composite en contraction. Cette faiblesse économique alimente les attentes d'une réduction plus rapide des taux de la BCE, ce qui pourrait donner un coup de pouce au DAX malgré l'environnement économique difficile. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Le DAX a fait preuve de résilience face à la faiblesse des données économiques, oscillant autour d'un prix record compte tenu de la possibilité d'un assouplissement monétaire. L'inversion récente de la courbe des rendements en Allemagne, avec des rendements à 2 ans tombant en dessous des rendements à 10 ans pour la première fois depuis novembre 2022, indique que les attentes du marché évoluent vers une politique plus accommodante de la BCE. Ce changement dans la dynamique de la courbe des taux, associé à des indicateurs économiques décevants, a conduit à une augmentation des paris sur des baisses de taux plus rapides et plus importantes de la part de la BCE. Le mois de septembre a toujours été un mois difficile pour le DAX. Toutefois, le mois d'octobre a tendance à afficher des performances plus positives, ce qui pourrait correspondre aux attentes croissantes d'assouplissement de la part de la BCE. Les investisseurs doivent s'attendre à une volatilité accrue au cours des prochaines semaines, alors que le marché traitera les faibles données économiques et s'adaptera à l'évolution des attentes de la BCE en matière de politique. Les orientations futures de la BCE et les projections économiques seront cruciales pour façonner le sentiment du marché. Les composantes du DAX, en particulier celles des secteurs cycliques tels que l'automobile et l'industrie, devraient être très sensibles aux commentaires de la BCE et aux perspectives économiques. Le déclin continu du secteur manufacturier est particulièrement préoccupant, la production chutant à son rythme le plus rapide depuis un an. Ce ralentissement n'est pas isolé, puisqu'il commence à affecter le secteur des services, traditionnellement résistant en Allemagne. Le passage rapide d'un optimisme modéré à un pessimisme marqué en l'espace d'un mois souligne la fragilité du climat des affaires. Le débat en cours sur les risques de désindustrialisation en Allemagne devrait s'intensifier compte tenu de ces indicateurs économiques inquiétants. Malgré ces défis, il y a une lueur d'espoir : des salaires plus élevés combinés à une inflation plus faible pourraient potentiellement stimuler la demande intérieure et la consommation. La possibilité d'une réduction plus rapide des taux d'intérêt pourrait soutenir le DAX, en particulier les secteurs sensibles aux taux d'intérêt, tels que l'immobilier et les services publics. Toutefois, la faiblesse persistante de l'économie, en particulier dans le secteur manufacturier, pourrait continuer à peser sur certaines composantes du DAX. DE40 (intervalle D1) Le DE40 se négocie actuellement près de ses plus hauts niveaux historiques. La question actuelle est de savoir si le DAX pourra rester à ce niveau. La première résistance se situe au niveau du précédent sommet de 18 987,7. Le premier support clé pourrait être le sommet de la mi-juillet à 18 862,6. Sa rupture permettrait aux baissiers de tester le support de 23,6 % ou même les SMA de 50 et 100 jours. Actuellement, les oscillateurs donnent aux haussiers la possibilité de poursuivre la hausse, le MACD augmentant et le RSI se consolidant près des niveaux de survente. Cependant, les fondamentaux pourraient donner aux baissiers l'opportunité de tester des valeurs plus basses. Source : xStation

