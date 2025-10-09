Graphique du jour - ETHEREUM (09.10.2025)

Points clés L'Ethereum perd 4 % et passe sous la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (EMA50) ; les flux entrants vers les ETF Ethereum restent inférieurs à ceux des ETF Bitcoin

La Fondation Ethereum prévoit de se concentrer sur la confidentialité, tandis que ConsenSys s'associe à SWIFT pour se concentrer sur la nouvelle norme ISO20022

Les chances d'une nouvelle baisse des taux américains augmentent, ce qui pourrait soutenir l'ETH à moyen terme

L'Ethereum recule de plus de 4 % aujourd'hui, sous la pression d'un dollar américain plus fort, d'un ralentissement de la dynamique du Bitcoin et d'un sentiment légèrement plus prudent sur les marchés boursiers américains. La deuxième plus grande cryptomonnaie au monde pourrait reprendre sa tendance haussière si l'or et le Bitcoin perdent à nouveau de leur élan, ce qui entraînerait un retour vers des actifs plus risqués dans un contexte d'anticipations croissantes de baisses des taux américains et d'espoir encore « raisonnable » d'un atterrissage en douceur de l'économie. Contrairement au BTC, l'Ethereum offre également une option de staking, qui pourrait attirer des capitaux dans un environnement de rendements et de taux plus faibles. Joe Lubin, cofondateur d'Ethereum, a annoncé sur Bloomberg Crypto un partenariat entre ConsenSys et SWIFT pour développer un registre partagé basé sur la blockchain. Le système intégrera la nouvelle norme de messagerie ISO 20022, qui remplace l'infrastructure héritée de SWIFT, à la blockchain Ethereum, ce qui pourrait accroître l'utilité de l'ETH dans les transactions. Par ailleurs, la Fondation Ethereum a révélé la création d'une équipe de 47 membres dédiée à l'amélioration de la confidentialité de la blockchain, notamment en matière de transactions privées et de solutions d'identité. Les données sur les ETF montrent un contraste saisissant dans les flux de fonds : les ETF Bitcoin ont attiré plus de 440 millions de dollars hier, contre seulement 67,4 millions de dollars pour les fonds basés sur Ethereum. Alors que l'ETHA de BlackRock a enregistré des entrées nettes de 147 millions de dollars, le FETH de Fidelity et l'ETHE de Grayscale ont affiché des sorties de 63,1 millions de dollars et 16,7 millions de dollars, respectivement. Ethereum (intervalle D1) Les prix de l'ETH sont tombés en dessous de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours, proche de 4 370 dollars. Le RSI oscille autour de 50, ce qui suggère une configuration ouverte pour des mouvements à la hausse comme à la baisse. Cependant, le RSI et le MACD sont tous deux en baisse depuis juillet, ce qui indique un ralentissement de la dynamique d'achat près des sommets historiques. Source: xStation5 Au cours des dernières semaines, l'Ethereum a suivi la performance de l'indice Russell 2000 des petites capitalisations, qui suit les entreprises américaines les plus sensibles aux variations des taux d'intérêt. Le graphique montre une formation en « tasse et anse », un modèle de continuation haussier qui précède souvent une cassure à la hausse. Les données CME FedWatch indiquent actuellement une probabilité de près de 96 % d'une nouvelle baisse de 25 points de base lors de la réunion de la Fed du 29 octobre, et une probabilité de 82 % d'une nouvelle baisse en décembre. Source: xStation5

