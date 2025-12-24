Avant l'ouverture des marchés européens (24.12.2025)

Les indices américains ont clôturé en légère hausse. Le Nasdaq100 a progressé de 0,5 %. Le S&P 500 a atteint un nouveau record historique, terminant la séance à 6 909 dollars après une hausse de 0,4 %.

L'ambiance était mitigée sur les marchés asiatiques. Les indices chinois ont profité des excellents chiffres du PIB américain pour enregistrer de légers gains, tandis que les autres indices ont reculé. Le Shanghai Composite a progressé de 0,3 % et le Hang Seng a limité ses gains à 0,2 %. De même, en Inde, le Nifty50 a progressé de 0,2 %.

Le KOSPI coréen a reculé de 0,2 % et l'ASX200 a également enregistré une baisse de 0,4 %. Au Japon, après la publication du procès-verbal de la Banque du Japon, le Nikkei 225 est resté inchangé, mais l'indice TOPIX, plus large, a reculé de 0,4 %.

La Banque du Japon a publié le compte rendu de sa réunion de politique monétaire de novembre : La BOJ estime que l'économie connaît une croissance modérée, avec un IPC d'environ 3 % et une dynamique salariale positive, mais avec un ralentissement clair de l'inflation en dessous de 2 % et des taux réels toujours négatifs. La BOJ « poursuivra ses hausses de taux et ajustera l'ampleur de son accommodement », mais en mettant fortement l'accent sur la « dépendance aux données » et les « risques mondiaux ». La troisième année de fortes hausses salariales permettrait officiellement de considérer que l'objectif d'inflation est atteint et donnerait le feu vert à un nouveau resserrement. La plupart des membres du comité s'abstiennent d'agir, soulignant l'incertitude quant aux effets des droits de douane américains, la nouvelle politique budgétaire de Tokyo et le fait que l'IPC n'atteigne pas encore de manière permanente les 2 % attendus. Une minorité préconise une hausse immédiate des taux à environ 0,75 %, arguant que la norme déflationniste a été rompue, que l'objectif d'inflation est « largement » atteint, que les risques d'inflation sont à la hausse et que l'absence d'action aujourd'hui augmente le risque d'un resserrement brutal ultérieur. Le marché interprète le procès-verbal comme une affirmation modérée des communications récentes et accorde une confiance temporaire à la politique de normalisation de la BOJ.

Le yen reste stable après s'être raffermi ces derniers jours, avec un USDJPY autour de 155,7.

Le won coréen s'est considérablement raffermi, gagnant 2 % par rapport au dollar après les déclarations du ministre des Finances sur les réformes prévues. La roupie indienne et le baht thaïlandais se raffermissent également par rapport au dollar.

Sur le marché des matières premières, le cuivre atteint un nouveau record historique, les contrats progressant de 1,3 %.

Sur les marchés occidentaux, on peut s'attendre à une volatilité nettement réduite pendant la période des fêtes, les bourses allemande, polonaise, italienne, suisse et scandinave étant fermées. Les bourses espagnole, française, britannique et américaine fermeront plus tôt que d'habitude.

