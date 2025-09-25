Graphique du jour : EURCHF (25 septembre 2025)

La BNS maintient son taux directeur à 0 %

La BNS reste prête à intervenir sur le marché des changes si nécessaire ; elle n'envisage pas de rétablir un taux de change plancher.

Les pressions inflationnistes sont globalement inchangées par rapport au deuxième trimestre ; les prévisions conditionnelles restent dans la fourchette de stabilité des prix de 0 à 2 %. Les droits de douane américains constituent le principal risque baissier, pesant sur les exportations et les investissements suisses, en particulier dans les secteurs de la machine et de l'horlogerie. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Aucune indication prospective n'est donnée ; les décisions sont prises trimestriellement. Le seuil pour les taux négatifs est élevé, mais les taux pourraient passer sous zéro si l'inflation à moyen terme venait à sortir de la fourchette cible. La Banque nationale suisse a maintenu son taux directeur inchangé à 0 %, marquant une pause après une série de baisses depuis mars 2024. Les dépôts à vue continueront d'être rémunérés à 0 % jusqu'à des seuils fixés, les montants supérieurs à ces seuils étant soumis à une décote de 0,25 point de pourcentage. Les décideurs politiques ont souligné leur volonté d'intervenir sur les marchés des changes si nécessaire, mais ont exclu un retour à un taux de change minimum, soulignant que le contexte actuel diffère de celui de 2011. En ce qui concerne les prix, la BNS a estimé que les pressions inflationnistes sont globalement inchangées par rapport au trimestre précédent. L'inflation globale est passée de -0,1 % en mai à 0,2 % en août, principalement sous l'effet du tourisme et des biens importés. La trajectoire conditionnelle de l'inflation — en supposant que le taux directeur reste à 0 % tout au long de la période considérée — reste dans la marge de stabilité de 0 à 2 %, avec une moyenne de 0,2 % en 2025, 0,5 % en 2026 et 0,7 % en 2027. En conséquence, la politique monétaire reste accommodante, mais compatible avec la stabilité des prix. La Banque table toujours sur une croissance du PIB suisse de 1 à 1,5 % en 2025, légèrement inférieure à 1 % en 2026, et sur une nouvelle hausse du chômage. Les secteurs orientés vers l'exportation, tels que la machine-outil et l'horlogerie, sont les plus touchés par les droits de douane, tandis que les services semblent pour l'instant plus résistants. Conférence de presse Le président Martin Schlegel a souligné les conditions strictes requises pour revenir à des taux négatifs : la BNS n'envisagerait des taux directeurs inférieurs à zéro que si l'inflation à moyen terme sortait de la marge de fluctuation. Il a réitéré l'absence de forward guidance (la politique monétaire est définie chaque trimestre) et a souligné que la BNS n'était « pas limitée » dans sa capacité à intervenir sur les marchés des changes lorsqu'elle le jugeait approprié. L'EURCHF est resté pratiquement inchangé après la décision, qui était largement anticipée. La paire a affiché une volatilité légèrement supérieure à la normale, mais sans dépasser de manière significative la moyenne pour ce type d'événements.

