Graphique du jour : EURUSD (03.10.2025)

Points clés La croissance de la zone euro reste tirée par les services : PMI des services 51,3 , composite 51,2 .

PMI des services , composite . Répartition par pays pour les services : l'Espagne ( 54,3 ) et l'Italie ( 52,5 ) affichent une expansion solide ; l'Allemagne ( 51,5 ) ralentit en raison de la faiblesse des commandes ; la France ( 48,5 ) se contracte en raison de l'incertitude politique.

l'Espagne ( ) et l'Italie ( ) affichent une expansion solide ; l'Allemagne ( ) ralentit en raison de la faiblesse des commandes ; la France ( ) se contracte en raison de l'incertitude politique. Marchés : l'EURUSD en hausse de 0,16 % à 1,1736, soutenu par la résilience de l'euro et la faiblesse du dollar.

Zone euro L'indice PMI final des services s'est replié à 51,3 (préliminaire 51,4 ; précédent 50,5), tandis que l'indice PMI composite s'est maintenu à 51,2 (préliminaire 51,2 ; précédent 51,0), confirmant que le secteur des services continue d'afficher une croissance positive malgré la faiblesse du secteur manufacturier. Les nouvelles commandes se sont améliorées et les pressions sur les prix se sont légèrement atténuées, tout en restant supérieures aux moyennes à long terme, ce qui conforte les prévisions de HCOB d'une croissance du PIB d'environ 0,4 % en glissement trimestriel pour le troisième trimestre et justifie globalement la position stable de la BCE pour l'instant. Espagne Le PMI des services a augmenté à 54,3 (contre 53,0 prévu ; 53,2 précédemment) et l'indice composite à 53,8 (53,7 précédemment), grâce à la forte croissance des nouvelles affaires et à la fermeté de la demande intérieure. La demande à l'exportation semble plus faible, principalement dans le secteur du tourisme, tandis que les coûts des intrants restent élevés et que les entreprises ont augmenté leurs prix de vente. Les perspectives d'avenir et les projets d'embauche sont restés optimistes, grâce à l'augmentation des carnets de commandes. Italie Le PMI des services a grimpé à 52,5 (contre 51,5 prévu ; 51,5 précédemment) et l'indice composite s'est maintenu à 51,7, signe d'une croissance stable tirée par les services, tandis que le secteur manufacturier reste atone. Les nouvelles affaires ont accéléré et la croissance de l'emploi a ralenti ; les pressions sur les coûts (salaires, énergie, loyers) restent élevées, même si l'inflation des prix à la production est tombée à son plus bas niveau depuis 10 mois. La confiance a légèrement augmenté, mais reste inférieure à la moyenne, la résilience des services étant cruciale pour soutenir la reprise. Allemagne Le PMI final des services s'est établi à 51,5 (contre 52,5 en préliminaire et 49,3 précédemment) et l'indice composite à 52,0 (contre 52,4 en préliminaire et 50,5 précédemment), indiquant que la croissance du secteur privé a atteint son rythme le plus rapide en 16 mois. Cependant, les nouvelles affaires dans les services ont reculé pour le deuxième mois consécutif et les commandes manufacturières ont également inversé la tendance, ce qui soulève des doutes quant à la durabilité de la dynamique. L'inflation des coûts dans les services a repris et les entreprises ont commencé à réduire légèrement leurs effectifs en raison de l'affaiblissement de la demande. France Le PMI des services a reculé à 48,5 (contre 48,9 en préliminaire et 49,8 précédemment) et le composite à 48,1 (contre 48,4 en préliminaire et 49,8 précédemment), confirmant un ralentissement économique à la fin du troisième trimestre. L'incertitude politique semble peser sur la demande ; les nouvelles commandes nationales et à l'exportation ont diminué. Les coûts des intrants ont continué d'augmenter tandis que les prix à la production ont légèrement baissé, ce qui indique une pression sur les marges, même si l'emploi est resté stable jusqu'à présent. EURUSD La paire s'échange à la hausse aujourd'hui, soutenue par les deux côtés de l'équation : un léger recul du dollar et un léger renforcement de l'euro. L'EURUSD est en hausse de 0,16 % à 1,17360.

