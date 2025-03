Graphique du jour - EURUSD (27.03.2025)

L'EURUSD rebondit après plus d'une semaine de baisse continue, mais ce soulagement pourrait être de courte durée. L'intensification des frictions commerciales entre l'UE et les États-Unis, une lecture potentiellement hawkish de l'inflation PCE vendredi et les diverses voix des responsables de la Banque centrale européenne (BCE) tirent toutes la paire de devises dans des directions différentes, mettant en évidence le risque d'une forte volatilité. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Source: xStation5 L'UE se prépare à des représailles tarifaires La Commission européenne a pour l'instant renoncé à prendre des mesures de rétorsion contre les produits américains. Toutefois, les droits de douane réciproques devant être annoncés le 2 avril et les droits de douane sur les automobiles devant entrer en vigueur le 3 avril, les autorités de l'UE préparent une série d'outils de politique commerciale en vue d'une éventuelle réponse. Les droits de douane actuellement appliqués aux importations américaines sont jusqu'à 2 points de pourcentage plus élevés que ceux imposés par les États-Unis à l'UE, et couvrent des marchandises d'une valeur de 26 milliards d'euros (Bloomberg, CNUCED). Bien que l'augmentation des droits de douane existants semble être la solution la plus simple, le Conseil européen des relations étrangères (ECFR) prévient que la marge de manœuvre est limitée et que de nouveaux droits de douane pourraient perturber davantage les chaînes d'approvisionnement. D'autres mesures potentielles sont également envisagées, notamment : L'instrument de lutte contre la coercition (Anti-Coercion Instrument, ACI) pour contrer la pression économique.

La restriction de l'accès des entreprises américaines aux marchés de capitaux européens.

Des réglementations ciblant les grandes entreprises technologiques américaines. BCE : débat houleux sur la baisse des taux en avril À trois semaines de la prochaine réunion du Conseil des gouverneurs de la BCE sur la politique monétaire, le débat jusqu'alors flou sur les taux d'intérêt dans la zone euro se précise. Des commentaires conciliants (par exemple, Stournaras : « Tout indique une baisse des taux en avril ») suggèrent un assouplissement.

Des préoccupations simultanées concernant à la fois la croissance et l'inflation apparaissent, certains responsables (par exemple, Wunsch) laissant entendre qu'il faudrait mettre un terme au cycle de baisse des taux.

La BCE reste sous pression pour soutenir l'activité économique dans un contexte d'incertitude et d'impact potentiel d'une guerre commerciale. Au cours de la semaine dernière, les marchés monétaires ont augmenté leurs prévisions de baisse des taux en avril à près de 80 %. Source : Bloomberg Finance L.P.

