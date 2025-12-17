Graphique du jour : GBPUSD (17.12.2025)

La livre sterling est aujourd’hui la devise la plus faible du G10, après un rapport sur l’inflation nettement inférieur aux attentes qui ouvre grand la voie à la première baisse de taux de la Banque d’Angleterre depuis août. La baisse généralisée des prix sur un mois marque la fin de la persistance de l’inflation observée au Royaume-Uni ces derniers mois. Le GBPUSD a reculé jusqu’à la moyenne mobile exponentielle à 100 jours (EMA100, violet foncé), rompant la tendance haussière entamée en novembre. Toute faiblesse supplémentaire dépendra largement de la communication de la Banque d’Angleterre (BoE), mais compte tenu du ralentissement mondial du cycle de baisses de taux (à l’exception des États-Unis), un nouveau test du niveau de 1,30 semble inévitable.

Source : xStation5 Qu’est-ce qui influence le GBPUSD aujourd’hui ? Le dernier rapport sur l’inflation au Royaume-Uni a montré une baisse généralisée et inattendue des prix par rapport au mois précédent. L’inflation CPI a reculé en novembre à 3,2 %, contre 3,6 % en octobre (-0,2 % en rythme mensuel). L’inflation sous-jacente (core CPI) a également diminué à 3,2 % (contre 3,4 % attendu et précédemment), tandis que l’inflation des prix à la production s’est repliée à 3,5 %, contre 3,6 %.

Cette publication renforce fortement les anticipations d’une baisse des taux de la BoE . Les taux britanniques sont actuellement les plus élevés parmi les pays du G10, les précédentes baisses ayant été mises en pause lorsque l’inflation est repassée sous les 4 % (3,8 % entre juillet et septembre). Le ralentissement plus rapide que prévu des pressions inflationnistes a renforcé les attentes d’un assouplissement monétaire, interrompant ainsi la progression de la livre.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."