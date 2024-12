Graphique du jour - GBPUSD (18.12.2024)

La livre sterling reste sous pression alors que la hausse de l'inflation au Royaume-Uni complique les perspectives de la politique de la Banque centrale européenne, les marchés réduisant les attentes de réduction des taux pour 2025 en raison des pressions persistantes sur les prix et des inquiétudes concernant la croissance des salaires. Tous les regards se tournent vers la décision de la Réserve fédérale d'aujourd'hui, où une réduction des taux de 25 points de base semble presque certaine, ce qui pourrait ajouter une pression à la baisse sur le câble alors que la divergence de politique entre la Fed et la BOE s'élargit. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Statistiques clés du marché : L'IPC britannique augmente à 2,6 % en novembre (contre 2,3 % en octobre).

L'inflation des services reste stable à 5,0%.

L'inflation de base augmente à 3,5% (de 3,3%)

Le GBP/USD s'échange autour de 1,27 Attentes de baisse des taux L'évolution de la livre sterling reflète le fait que les marchés reconnaissent de plus en plus que la BOE est confrontée à une politique plus complexe que ses homologues mondiaux. Alors que les traders avaient précédemment prévu trois baisses de taux pour 2025, les attentes ont maintenant évolué vers seulement deux baisses, soulignant la nature obstinée de l'inflation britannique par rapport à d'autres économies majeures. Baisse des taux en 2025 après les données d'hier. Source : Bloomberg Secteur des services et pressions salariales Le maintien d'une inflation élevée dans le secteur des services à 5,0 % (supérieure à la projection de 4,9 % de la Banque d'Angleterre), associé à une accélération de la croissance des salaires à 5,2 %, laisse présager des pressions persistantes sur les prix intérieurs. L'inflation sous-jacente « de base » des services, qui exclut les composantes volatiles, est passée de 5,1 % à 5,3 %, ce qui indique des pressions inflationnistes plus générales. Contributions à l'IPC britannique en novembre. Source : Bloomberg Divergence politique émergente Alors que la Fed et la BCE se montrent de plus en plus ouvertes à des baisses de taux, la BOE semble en mesure de maintenir une position plus ferme. Les marchés évaluent actuellement à environ 60 points de base l'assouplissement jusqu'en 2025, la probabilité d'une réduction en février étant d'environ 60 %. Cette divergence de politique pourrait apporter un certain soutien à la livre sterling, bien que les inquiétudes concernant la croissance économique puissent limiter le potentiel de hausse. Baisse des taux d'intérêt implicite du marché. Source : Bloomberg Perspectives pour 2025 La combinaison d'une inflation stagnante, d'un marché du travail tendu et des impacts potentiels de la politique fiscale du gouvernement travailliste suggère que la BOE maintiendra probablement une approche prudente de l'assouplissement de la politique monétaire. Les analystes prévoient maintenant que le taux d'escompte finira l'année 2025 à 3,75 %, reflétant un rythme trimestriel mesuré de réductions plutôt que l'assouplissement plus agressif anticipé précédemment. L'interaction complexe entre l'inflation persistante, les pressions salariales et les préoccupations en matière de croissance laisse présager une volatilité continue des paires de livres sterling jusqu'au début de l'année 2025, les divergences de politiques restant un facteur clé des mouvements de devises. GBPUSD (Intervalle D1) La paire GBPUSD se négocie actuellement sous le niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 %, un point d'inflexion clé qui a tenu bon pendant plus de 19 jours de bourse, entraînant des cassures et signalant une résistance très forte. Pour les haussiers, la cible principale est le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 % à 1,28484, le premier défi étant une cassure réussie au-dessus de la SMA de 50 jours. A l'inverse, les baissiers viseront les plus bas de novembre à 1,24866 comme cible principale. Le RSI montre une légère divergence baissière avec des sommets plus bas, mais reste dans la zone neutre, ne fournissant pas de signal définitif. De même, le MACD est resté serré pendant plusieurs jours, reflétant l'indécision du marché et l'absence d'un biais directionnel clair. Source : xStation

